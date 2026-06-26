БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Радев: Спряхме поръчка за 1 млрд. за мантинели
Чете се за: 04:30 мин.
Иван Демерджиев за Баба Алино: 25 са задържани и се...
Чете се за: 02:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

МОЩНИ ТРУСОВЕ ВЪВ ВЕНЕЦУЕЛА

Венецуела в надпревара с времето: Над 40 000 са в неизвестност

Джанан Дурал от Джанан Дурал
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:17 мин.
Запази

Бебе се роди насред руините

Венецуела в надпревара с времето: Над 40 000 са в неизвестност
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Венецуела остава в надпревара с времето в опит да бъдат извадени живи затрупаните под отломките хора. Най-малко 589 са вече жертвите на опустошителните два труса със сила над 7 по Рихтер. Ранените са повече от 3000, а десетки хиляди са в неизвестност.

Огромната трагедия, която сполетя латиноамериканската държава, обедини доскорошни политически опоненти и припомни, че когато десетки хиляди човешки животи са съсипани, различията нямат значение.

И в най-мрачния час, светлината намира път. Това си казаха свидетелите на раждането на това дете, което пое първата си глътка въздух насред руините.

Кратките мигове на радост идваха от всеки спасен живот.

Нови видеозаписи показват момента, който обърна живота на венецуелците на 180 градуса. В сряда вечер хората празнуваха национален празник, когато природата замени радостта с ужас. Оцелели от бедствието още не могат да се оттърсят.

Маронин Мендес, жителка на Каракас: "Целият блок прекахме нощта на паркинга. Страхуваме се да се върнем обратно по домовете си."

Няма правилен ход, ако живееш във висока сграда - за мнозина времето да стигнат навън е твърде дълго, а вторият и третият етаж са тези, които поемат най-голямата тежест на блока и именно те най-често поддават. Диана Линарес и възрастната ѝ майка живеят на 11-и етаж. Спасяват се като по чудо.

Диана Линарес, жителка на Каракас: "Беше много трудно да излезем, защото отломки препречваха вратата. Наложи се да дърпаме със сила, за да я открехнем и хукнахме да бягаме. Около нас се срутваха стени. Измъкнахме се на косъм."

Една секунда може да означава спасен човешки живот. В пълна тишина, на места с подръчни средства екипите не спират. Може да чуят стон за помощ под руините. Много истории, обаче, нямат щастлив край.

Мариохи Фернандес, жителка на Сан Хосе де Урама: "Съседите ми имаха три дъщери, млади момичета. За съжаление само една от тях оцеля. А ние не знаем какво ще правим - нямаме вода, храна, имаме само дрехите на гърба си."

75-годишната Кармен казва, че би дала всичко, за да се размени с внучката си.

Снимки: ЕПА/БГНЕС и АП/БТА

Кармен Еспирал, пострадала от земетресението: "5 секунди след като започна труса, тя грабна трите си деца и ги изведе на улицата. Успя да спаси тях, но докато пресичаше върху нея рухна стена..."

Над 40 000 са хората в неизвестност. С всеки изминал час шансовете им за оцеляване на намаляват. Отчаяние е обзело Мерседес, която издирва племенника си.

Мерседес Мендоса, пострадала от земетресението: "Нито една сграда не е оцеляла на неговата улица. Не знаем къде е, дали е под руините или е успял да се спаси. Отчаяни сме."

Помощта идва - това е обещанието на Съединените щати, Червения кръст, ООН, латиноамерикански държави, европейските Турция и Италия, които също преживяха опустошителни земетресения - това са само малка част от страните и организациите, които вече съдействат на Венецуела с хуманитарна помощ и спасителни екипи.

#40000 изчезнали #в неизвестност #земетресения #Венецуела

Водещи новини

Аферата "Баба Алино": Само един човек от задържаните 25 души остава в ареста
Аферата "Баба Алино": Само един човек от задържаните 25...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Майката на загиналото момче край Мездра: Той не искаше да минава оттам, но явно някой друг реши съдбата им Майката на загиналото момче край Мездра: Той не искаше да минава оттам, но явно някой друг реши съдбата им
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Венецуела в надпревара с времето: Над 40 000 са в неизвестност Венецуела в надпревара с времето: Над 40 000 са в неизвестност
Чете се за: 04:17 мин.
По света
Румен Радев: Спряхме поръчка за 1 млрд. за мантинели Румен Радев: Спряхме поръчка за 1 млрд. за мантинели
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Запали се локомотив на пътнически влак край гара Церковски (СНИМКИ)
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Затвориха за часове Кресненското дефиле за движение след инцидент с...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Властите в Крим обявиха извънредно положение
Чете се за: 03:27 мин.
По света
Продължава търсенето на оцелели след земетресенията във Венецуела
Чете се за: 03:07 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ