Венецуела в надпревара с времето: Над 40 000 са в неизвестност

Венецуела остава в надпревара с времето в опит да бъдат извадени живи затрупаните под отломките хора. Най-малко 589 са вече жертвите на опустошителните два труса със сила над 7 по Рихтер. Ранените са повече от 3000, а десетки хиляди са в неизвестност.

Огромната трагедия, която сполетя латиноамериканската държава, обедини доскорошни политически опоненти и припомни, че когато десетки хиляди човешки животи са съсипани, различията нямат значение.

И в най-мрачния час, светлината намира път. Това си казаха свидетелите на раждането на това дете, което пое първата си глътка въздух насред руините.

Кратките мигове на радост идваха от всеки спасен живот.

Нови видеозаписи показват момента, който обърна живота на венецуелците на 180 градуса. В сряда вечер хората празнуваха национален празник, когато природата замени радостта с ужас. Оцелели от бедствието още не могат да се оттърсят.

Маронин Мендес, жителка на Каракас: "Целият блок прекахме нощта на паркинга. Страхуваме се да се върнем обратно по домовете си."

Няма правилен ход, ако живееш във висока сграда - за мнозина времето да стигнат навън е твърде дълго, а вторият и третият етаж са тези, които поемат най-голямата тежест на блока и именно те най-често поддават. Диана Линарес и възрастната ѝ майка живеят на 11-и етаж. Спасяват се като по чудо.

Диана Линарес, жителка на Каракас: "Беше много трудно да излезем, защото отломки препречваха вратата. Наложи се да дърпаме със сила, за да я открехнем и хукнахме да бягаме. Около нас се срутваха стени. Измъкнахме се на косъм."

Една секунда може да означава спасен човешки живот. В пълна тишина, на места с подръчни средства екипите не спират. Може да чуят стон за помощ под руините. Много истории, обаче, нямат щастлив край.

Мариохи Фернандес, жителка на Сан Хосе де Урама: "Съседите ми имаха три дъщери, млади момичета. За съжаление само една от тях оцеля. А ние не знаем какво ще правим - нямаме вода, храна, имаме само дрехите на гърба си."

75-годишната Кармен казва, че би дала всичко, за да се размени с внучката си.

Снимки: ЕПА/БГНЕС и АП/БТА

Кармен Еспирал, пострадала от земетресението: "5 секунди след като започна труса, тя грабна трите си деца и ги изведе на улицата. Успя да спаси тях, но докато пресичаше върху нея рухна стена..."

Над 40 000 са хората в неизвестност. С всеки изминал час шансовете им за оцеляване на намаляват. Отчаяние е обзело Мерседес, която издирва племенника си.

Мерседес Мендоса, пострадала от земетресението: "Нито една сграда не е оцеляла на неговата улица. Не знаем къде е, дали е под руините или е успял да се спаси. Отчаяни сме."

Помощта идва - това е обещанието на Съединените щати, Червения кръст, ООН, латиноамерикански държави, европейските Турция и Италия, които също преживяха опустошителни земетресения - това са само малка част от страните и организациите, които вече съдействат на Венецуела с хуманитарна помощ и спасителни екипи.