След земетресенията във Венецуела: Загиналите са поне 235, продължава търсенето на оцелели

Надпревара с времето на спасителните екипи във Венецуела в издирване на оцелели от земетресенията в сряда вечерта. Броят на загиналите при двата последователни труса от над 7 по Рихтер достигна поне 235 души.

Земетресенията причиниха огромни щети. В столицата Каракас и съседния крайбрежен град Ла Гуайра има множество срутени сгради, под които екипите за спешна помощ издирват оцелели. Властите предупреждават, че броят на жертвите вероятно ще се увеличи. В страната продължава извънредното положение. Затворено е основното летище в Каракас, преустановени са учебните занятия. Редица държави, сред които Швейцария, Чили, Мексико, Ел Салвадор, Испания, Франция и Съединените щати изпращат спасителни екипи и хуманитарна помощ.