След земетресенията във Венецуела: Има опасения за хиляди жертви

Най-малко 164 души са загинали, а над 1000 са пострадали при двете последователни земетресения във Венецуела. Продължават спасителните операции. Американски сеизмолози предупреждават, че броят на жертвите може да надхвърли хиляди. В страната е обявено извънредно положение. Трагедията във Венецуела предизвика световна вълна на съпричастност. Смъртта превзе Венецуела за секунди.

Земята започнала да се тресе в 18:04 ч.

Жан Франко Амони Родригес, жител на Каракас: „В този момент бях в мола. Ядях сладолед. Бях със слушалки, слушах музика и изведнъж хората сякаш замръзнаха. Секунди по-късно земетресението стана по-силно.“

38 секунди след първия трус последвал втори – със сила 7,5 по Рихтер.

Жан Франко Амони Родригес, жител на Каракас: „Нямаше как да стигнем до стълбите, не можехме да направим нищо. Всички чакахме сградата да се срути.“

Сериозно пострадало е и главното летище на Венецуела.

Очевидец: „Всичко се тресе. Вижте как изглежда летището. Разрушено е.“

И двата труса са били плитки, на по-малко от 30 километра дълбочина.

Одалис Ескалона, жителка на Каракас: „Всичко започна да се движи като вълни. Беше наистина ужасно.“

Най-засегнат е щатът Ла Гуайра. Десетки сгради там са срутени.

Делси Родригес, временен президент на Венецуела: „В Ла Гуайра трагедията е огромна. Щатът се е превърнал в зона на бедствие.“

Шокът от мощните трусове беше изместен от отчаяното търсене на оцелели.

Антонио Бермудес, жител на Ла Гуайра: „Още са живи. Отломките са се разместили, но все още ги чуваме. Казахме им да дишат бавно и да пазят гласовете си. Трябва да ги спасим.“

Край Каракас молитвите бяха чути. Под срутена сграда спасителите откриха оцелял.

17 часа след земетресенията истинските мащаби на трагедията не са ясни. С всяка секунда обаче надпреварата на спасителите с времето става все по-ожесточена.