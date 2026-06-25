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Няма пострадали български граждани при земетресенията във Венецуела, съобщиха от МВнР

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пострадали български граждани земетресенията венецуела съобщиха мвнр
Снимка: ЕПА/БГНЕС
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Към момента няма постъпила официална информация за пострадали или загинали български граждани, вследствие на земетресенията. Това съобщиха за БНТ от външно министерство.

В следствие на силните земетресения с магнитуд 7,2 и 7,5 във Венецуела е въведено извънредно положение и международните летища са временно затворени. Към момента са ограничени телекомуникациите, жп транспорта и метрото.

От МВнР очакват актуална информация от посолството на Република България в Бразилия, което е обслужващо за Боливарска република Венецуела.

#няма пострадали български граждани #земетресения #МВнР #Венецуела

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