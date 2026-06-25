Няма пострадали български граждани при земетресенията във Венецуела, съобщиха от МВнР

Към момента няма постъпила официална информация за пострадали или загинали български граждани, вследствие на земетресенията. Това съобщиха за БНТ от външно министерство.

В следствие на силните земетресения с магнитуд 7,2 и 7,5 във Венецуела е въведено извънредно положение и международните летища са временно затворени. Към момента са ограничени телекомуникациите, жп транспорта и метрото.

От МВнР очакват актуална информация от посолството на Република България в Бразилия, което е обслужващо за Боливарска република Венецуела.