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За по-малко от минута: Два труса над 7 по Рихтер разтърсиха Венецуела (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Съобщава се за разрушени сгради и вероятно за голям брой жертви

земетресение магнитуд разтърси крайбрежието венецуела
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Последователни силни земетресения разтърсиха западното крайбрежие на Венецуела, като нанесоха щети на сгради в столицата Каракас и обезпокоиха учените, които предупредиха, че вследствие на трусовете може да има голям брой жертви и мащабни разрушения в цялата страна, предаде Ройтерс.

Засега няма официални съобщения за загинали.

Според Американския институт по геофизика земетресението с магнитуд 7,2, което удари на около 160 км западно от Каракас, е било последвано от вторичен трус с магнитуд 7,5 по-малко от минута по-късно.

"Има вероятност за голям брой жертви и значителни щети, а бедствието вероятно е широкомащабно", се посочва с изявление на Американския институт по геофизика. Според института става дума за "двойно събитие" и за "катастрофа, която се очаква да има значителен мащаб". "Вероятно е броят на жертвите да бъде голям, а щетите - значителни", подчерта Американският институт по геофизика.

"Имаме сгради, домове и къщи, които са се срутили, и се грижим за ситуацията с всички налични средства по отношение на сигурността и гражданската помощ", заяви министърът на вътрешните работи Диосдадо Кабейо по държавната телевизия. "Пожарната и полицията са мобилизирани", уточни той.

На видеозаписи от мястото се виждат спасители, които се катереха из руините на срутила се сграда в столицата Каракас, както и разстроени хора, търсещи помощ за близките си.

В момента на земетресенията повечето венецуелци са си били у дома, тъй като на този ден във Венецуела се отбелязва победата при битката при Карабобо през 1821 г., която допринася за осигуряването на независимостта на страната от Испания.

Снимки: БТА

#Венецуела #земетресение

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