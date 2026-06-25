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Обявиха извънредно положение след трусовете във Венецуела

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Обявиха извънредно положение след трусовете във Венецуела
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Временно изпълняващата длъжността президент на Венецуела Делси Родригес обяви извънредно положение, след като две силни земетресения, разтърсиха северозападното крайбрежие на страната в период от по-малко от минута, и близо 20 вторични труса доведоха до срутването на сгради в столицата Каракас и в други райони на страната, предаде Ройтерс.

Родригес, която се появи в ефира на обществената телевизия, заобиколена от брат си Хорхе, председател на Националното събрание, и министъра на вътрешните работи Диосдадо Кабейо, заяви, че изказва съболезнования на семействата на загиналите. Тя обаче не посочи броят на жертвите и ранени.

Летището "Симон Боливар" в град Майкетия, близо до Каракас, е затворено поради нанесени щети, добави тя.

#Венецуела #земетресение #извънредно положение

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