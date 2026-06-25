Земетресение с магнитуд 7,1 разтърси крайбрежието на Венецуела (СНИМКИ)

Земетресение с магнитуд 7,1 разтърси крайбрежието на Венецуела, предаде Ройтерс, позовавайки се на Американския институт по геофизика.

Eпицентърът му е e бил на около 28 км западно от град Морон, разположен по карибското крайбрежие на страната. Дълбочината му е била на 13 км, отбелязва Франс прес.

Очевидци съобщиха за трусове в столицата Каракас.

Жителите побързаха да се евакуират, тъй като земетресението разлюля сградите, а един очевидец разказа пред Ройтерс, че по фасадата на сградата, в която живее, са се образували пукнатини.

След земетресението Американската система за предупреждение за цунами издаде предупреждения за Пуерто Рико и Вирджинските острови, като предупреди за опасни вълни по крайбрежията, намиращи се на до 300 км от епицентъра на труса.

Снимки:БТА

Земетресението е било усетено и в Богота, столицата на Колумбия, въпреки че тя се намира на 1000 км от крайбрежието на Венецуела.