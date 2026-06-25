БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Назначават експертиза на мантинелите на АМ...
Чете се за: 02:20 мин.
Иван Демерджиев за катастрофата на АМ "Тракия":...
Чете се за: 05:22 мин.
Цените на винетките скачат с 30% от 1 август 2026 г....
Чете се за: 04:07 мин.
Тежко остава състоянието на жената, пострадала при...
Чете се за: 01:12 мин.
Опасения за стотици хиляди жертви при мощните...
Чете се за: 02:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

След мощните трусове във Венецуела: Десетки жертви и стотици ранени, обявено е извънредно положение

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Запази

Опасенията са, че броят на загиналите може да се окаже много по-голям

мощните трусове венецуела десетки жертви стотици ранени обявено извънредно положение
Снимка: БТА
Слушай новината

Най-малко 32 жертви и повече от 700 ранени във Венецуела след двете мощни земетресения с магнитуд 7,2 и 7,5. Епицентърът е бил на около 200 километра западно от столицата Каракас. Спасители издирват оцелели под рухналите сгради. Опасенията са, че броят на загиналите може да се окаже много по-голям. Временният президент на страната Делси Родригес обяви извънредно положение.

В рамките на 39 секунди Венецуела е разтърсена от два мощни труса. Първото земетресение е четири минути след 18 ч. местно време. В този час много хора са у дома заради националния празник. Паника и ужас обземат жителите на столицата Каракас.

Одалис Ескалона, жителка на Каракас: "Всичко започна да се движи, като вълни. Беше наистина ужасно."

Авилио Гонзалес, жител на Каракас: "За щастие семейството ми беше извън жилищната сграда. Когато се върнахме, видяхме, че е напълно разрушена. За късмет и съседите са успели да се спасят. Колко хора ще се окажат в същата ситуация в Каракас – без дом?"

Повече от 20 са вторичните трусове. Под руините се чуват викове за помощ.

Делси Родригес, временен президент на Венецуела: "Разрушени са десетки сгради, в момента текат интензивни спасителни операции. Целта е да спасим колкото се може повече хора."

Очевидци запечатаха рухването на цели сгради. Телевизионен канал разпространи кадри от разрушенията в нюзрума си. Метрото и жп транспорта са спрени, международното летище край Каракас е затворено. Няма ток. Помощ предложиха държавите от Латинска Америка. САЩ обявиха, че незабавно изпращат спасители и хуманитарна помощ.

Делси Родригес, временен президент на Венецуела: "През следващите часове ще пристигнат спасители от държавите, които се свързаха с нашето правителство. Искам да благодаря на президента Доналд Тръмп и администрацията му за това, че са в постоянен контакт с нас, предлагайки подкрепа и солидарност."

Доналд Тръмп написа в социалната си мрежа, че броят на жертвите е "потресаващо голям". Американският институт по геофизика изчисли, че 44% е вероятността загиналите да са повече от 10 хиляди. 30 на сто е рискът те да са над 100 хиляди.

Последното голямо земетресение във Венецуела е от 1967 година, когато загиват повече от 200 души след трус с магнитуд 6,6 в Каракас.

снимки: БТА

#мощно земетресение #силно земетресение #земетресение във Венецуела

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за часове АМ "Тракия"
2
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за...
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
3
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
Две деца от футболен клуб "Славия" и бащата на едно от тях загинаха при тежка катастрофа на АМ "Тракия"
4
Две деца от футболен клуб "Славия" и бащата на едно от...
Трагедия! Две деца от школата на Славия загинаха в катастрофа
5
Трагедия! Две деца от школата на Славия загинаха в катастрофа
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са поставени под карантина
6
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за часове АМ "Тракия"
2
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за...
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
3
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
4
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
5
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
Празнуваме рождението на св. Йоан Кръстител, днес е и Еньовден
6
Празнуваме рождението на св. Йоан Кръстител, днес е и Еньовден

Още от: Латинска Америка

Опасения за стотици хиляди жертви при мощните земетресения във Венецуела
Опасения за стотици хиляди жертви при мощните земетресения във Венецуела
Обявиха извънредно положение след трусовете във Венецуела Обявиха извънредно положение след трусовете във Венецуела
Чете се за: 00:55 мин.
За по-малко от минута: Два труса над 7 по Рихтер разтърсиха Венецуела (СНИМКИ) За по-малко от минута: Два труса над 7 по Рихтер разтърсиха Венецуела (СНИМКИ)
Чете се за: 02:52 мин.
Земетресение с магнитуд 7,1 разтърси крайбрежието на Венецуела (СНИМКИ) Земетресение с магнитуд 7,1 разтърси крайбрежието на Венецуела (СНИМКИ)
Чете се за: 01:02 мин.
Десният кандидат Абелардо де ла Есприела спечели президентските избори в Колумбия Десният кандидат Абелардо де ла Есприела спечели президентските избори в Колумбия
Чете се за: 00:52 мин.
Тропическата буря "Артър" връхлетя района на Мексиканския залив с поройни дъждове (СНИМКИ) Тропическата буря "Артър" връхлетя района на Мексиканския залив с поройни дъждове (СНИМКИ)
Чете се за: 02:27 мин.

Водещи новини

Назначават експертиза на мантинелите на АМ "Тракия" след тежката катастрофа, отнела живота на трима души
Назначават експертиза на мантинелите на АМ "Тракия" след...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Иван Демерджиев за катастрофата на АМ "Тракия": Недопустимо е товарен камион без товар да премине с лекота през мантинелите Иван Демерджиев за катастрофата на АМ "Тракия": Недопустимо е товарен камион без товар да премине с лекота през мантинелите
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
След мощните трусове във Венецуела: Десетки жертви и стотици ранени, обявено е извънредно положение След мощните трусове във Венецуела: Десетки жертви и стотици ранени, обявено е извънредно положение
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Увеличават акциза върху цигарите още от август Увеличават акциза върху цигарите още от август
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Цените на винетките скачат с 30% от 1 август 2026 г. – вижте...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
На 35 ключови кръстовища в София ще работят новите камери с...
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
Невиждани горещини в Западна Европа: Влакове спират, а училища...
Чете се за: 03:57 мин.
По света
Тихите герои: 29 нови "Достойни българи" получиха...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ