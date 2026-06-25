След мощните трусове във Венецуела: Десетки жертви и стотици ранени, обявено е извънредно положение

Най-малко 32 жертви и повече от 700 ранени във Венецуела след двете мощни земетресения с магнитуд 7,2 и 7,5. Епицентърът е бил на около 200 километра западно от столицата Каракас. Спасители издирват оцелели под рухналите сгради. Опасенията са, че броят на загиналите може да се окаже много по-голям. Временният президент на страната Делси Родригес обяви извънредно положение.

В рамките на 39 секунди Венецуела е разтърсена от два мощни труса. Първото земетресение е четири минути след 18 ч. местно време. В този час много хора са у дома заради националния празник. Паника и ужас обземат жителите на столицата Каракас.

Одалис Ескалона, жителка на Каракас: "Всичко започна да се движи, като вълни. Беше наистина ужасно." Авилио Гонзалес, жител на Каракас: "За щастие семейството ми беше извън жилищната сграда. Когато се върнахме, видяхме, че е напълно разрушена. За късмет и съседите са успели да се спасят. Колко хора ще се окажат в същата ситуация в Каракас – без дом?"

Повече от 20 са вторичните трусове. Под руините се чуват викове за помощ.

Делси Родригес, временен президент на Венецуела: "Разрушени са десетки сгради, в момента текат интензивни спасителни операции. Целта е да спасим колкото се може повече хора."

Очевидци запечатаха рухването на цели сгради. Телевизионен канал разпространи кадри от разрушенията в нюзрума си. Метрото и жп транспорта са спрени, международното летище край Каракас е затворено. Няма ток. Помощ предложиха държавите от Латинска Америка. САЩ обявиха, че незабавно изпращат спасители и хуманитарна помощ.

Делси Родригес, временен президент на Венецуела: "През следващите часове ще пристигнат спасители от държавите, които се свързаха с нашето правителство. Искам да благодаря на президента Доналд Тръмп и администрацията му за това, че са в постоянен контакт с нас, предлагайки подкрепа и солидарност."

Доналд Тръмп написа в социалната си мрежа, че броят на жертвите е "потресаващо голям". Американският институт по геофизика изчисли, че 44% е вероятността загиналите да са повече от 10 хиляди. 30 на сто е рискът те да са над 100 хиляди.

Последното голямо земетресение във Венецуела е от 1967 година, когато загиват повече от 200 души след трус с магнитуд 6,6 в Каракас.

снимки: БТА