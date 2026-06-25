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Опасения за стотици хиляди жертви при мощните земетресения във Венецуела

Ива Стойкова от Ива Стойкова
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Чете се за: 01:25 мин.
По света
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Снимка: ЕПА/БГНЕС
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Две мощни земетресения с магнитуд 7,2 и 7,5 разтърсиха Западното крайбежие на Венецуела. Най-засегната е столицата Каракас. Над 20 са вторичните трусове.

Рухнали сгради и опасения за стотици хиляди жертви. Засега няма официални съобщения за броя на загиналите, но Американският институт по геофизика първоначално оцени, че може да става дума за между 10 хиляди и 100 хиляди души. Властите обявиха извънредно положение. В момента на трусовете повечето венецуелци са били у дома заради национален празник

Влаковете и метрото не работят, затворено е международното летище в Каракас. Съединените щати и държави от Латинска Америка предложиха помощ.

Делси Родригес, временен президент на Венецуела: "Първото послание е да останем единни. В този тежък момент изразяваме искрените си съболезнования към загубилите близък човек. Бихме искали да помолим хората за максимално съдействие. Пострадалите домове трябва да бъдат евакуирани. Системата за гражданска защита и националната система за извънредни ситуации са в действие. Обявяваме извънредно положение".

#стотици хиляди жертви #каракас #земетресения #Венецуела #земетресение

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