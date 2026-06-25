Опасения за стотици хиляди жертви при мощните земетресения във Венецуела

Две мощни земетресения с магнитуд 7,2 и 7,5 разтърсиха Западното крайбежие на Венецуела. Най-засегната е столицата Каракас. Над 20 са вторичните трусове.
Рухнали сгради и опасения за стотици хиляди жертви. Засега няма официални съобщения за броя на загиналите, но Американският институт по геофизика първоначално оцени, че може да става дума за между 10 хиляди и 100 хиляди души. Властите обявиха извънредно положение. В момента на трусовете повечето венецуелци са били у дома заради национален празник
Влаковете и метрото не работят, затворено е международното летище в Каракас. Съединените щати и държави от Латинска Америка предложиха помощ.
Делси Родригес, временен президент на Венецуела: "Първото послание е да останем единни. В този тежък момент изразяваме искрените си съболезнования към загубилите близък човек. Бихме искали да помолим хората за максимално съдействие. Пострадалите домове трябва да бъдат евакуирани. Системата за гражданска защита и националната система за извънредни ситуации са в действие. Обявяваме извънредно положение".