Опасения за стотици хиляди жертви при мощните земетресения във Венецуела

Две мощни земетресения с магнитуд 7,2 и 7,5 разтърсиха Западното крайбежие на Венецуела. Най-засегната е столицата Каракас. Над 20 са вторичните трусове.

Рухнали сгради и опасения за стотици хиляди жертви. Засега няма официални съобщения за броя на загиналите, но Американският институт по геофизика първоначално оцени, че може да става дума за между 10 хиляди и 100 хиляди души. Властите обявиха извънредно положение. В момента на трусовете повечето венецуелци са били у дома заради национален празник

Влаковете и метрото не работят, затворено е международното летище в Каракас. Съединените щати и държави от Латинска Америка предложиха помощ.