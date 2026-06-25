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МОЩНИ ТРУСОВЕ ВЪВ ВЕНЕЦУЕЛА

Най-малко 164 са загинали при трусовете във Венецуела

Биляна Бонева от Биляна Бонева
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164 загиналите венецуела
Снимка: БТА
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Най-малко 164 души са загинали, а над 1000 са пострадали при двете последователни земетресения във Венецуела. Продължават спасителните операции.

Местни медии съобщават, че под развалините се чуват викове на затрупани хора. В страната е обявено бедствено положение.

Президентът Делси Родригес съобщи, че щата Ла Гуайра е най-тежко пострадалият район. Там са се срутили десетки сгради.

Земетресенията, с магнитуд 7,2 и 7,5, са били с интервал по-малко от минута. Вторият трус е най-силният, регистриран във Венецуела от 1900 година.

Снимки: БТА

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