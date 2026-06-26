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МОЩНИ ТРУСОВЕ ВЪВ ВЕНЕЦУЕЛА

Продължава търсенето на оцелели след земетресенията във Венецуела

Джанан Дурал от Джанан Дурал
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Броят на загиналите при двата труса достигна 589 души

земетресенията венецуела борба времето търсене оцелели
Снимка: БТА
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Надпревара с времето на спасителните екипи във Венецуела в издирване на оцелели от земетресенията в сряда вечерта. Броят на загиналите при двата труса от над 7 по Рихтер, достигна 589 души. Ранените са поне 4 хиляди и 300. Редица държави изпращат спасители и хуманитарна помощ в засегнатите райони.

Над 250 изцяло сринати или повредени сгради. Това е картината след двете земетресения със сила 7,2 и 7,5 по Рихтер във Венецуела. Търсенето на оцелели продължава денонощно вече над 35 часа. Най-тежка е ситуацията в крайбрежния град Ла Гуайра, на 30 км северно от столицата Каракас. Спасителите напредват бавно, а близките губят търпение. Майка търси сред руините с голи ръце.

Ампара дел Гуидиче, пострадала: "Не мога да накарам този човек да ми помогне и да изпрати хора да ни помогнат да разчистим отломките, защото синът ми е затрупан там. Затова моля ви, елате, изпратете хора."

Грегори Ферейра, спасител: "Беше много тежка смяна — доброволчески групи, спасители, гражданска защита. Работим в окръга около столицата и Ла Гуайра. Издирваме оцелели, фокусът ни е върху спасяването на човешки животи."

Докато търсенето на оцелели под руините продължава, започва и търсенето на информация за хората приети в болниците.

Мерседес Карина Креспо Мендоса: "Търсим братовчед ни - Анхел де Хесус Мартинез Креспо. Беше в Ла Гуайра. Всичко там е сринато, нито една сграда не е останала здрава и не знаем къде е. Молим се да се обади."

Редица държави, сред които Швейцария, Испания, Франция, Чили, Мексико, Доминиканската република и Ел Салвадор изпращат спасителни екипи и хуманитарна помощ.

Два военни кораба, транспортни самолети и хеликоптери на въоръжените сили на Съедиените щати ще окажат логистична подкрепа на аварийно-спасителните екипи. Вашингтон обеща и 150 милиона долара помощ.

Трусовете са били плитки - на дълбочина от малко над 20 и 10 км под повърхността. След земетресенията са регистрирани над 140 вторични труса. Бедствието е най-голямото по рода си от 1900 година.

#Венецуела #загинали #земетресение

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