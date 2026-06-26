След земетресенията във Венецуела: Борба с времето в търсене на оцелели

Надпревара с времето на спасителните екипи във Венецуела в издирване на оцелели от земетресенията в сряда вечерта. Броят на загиналите при двата последователни труса от над 7 по Рихтер достигна 235 души. Ранените са поне 4300. Редица държави изпращат спасители и хуманитарна помощ в засегнатите райони.

Над 250 изцяло сринати или повредени сгради. Това е картината след двете земетресения със сила 7.2 и 7.5 по Рихтер във Венецуела. Търсенето на оцелели продължава денонощно вече над 35 часа. Най-тежка е ситуацията в крайбрежния град Ла Гуайра, на 30 км северно от столицата Каракас. Спасителите напредват бавно, а близките губят търпение.

Майка търси сред руините с голи ръце.

Ампара дел Гуидиче: "Не мога да накарам този човек да ми помогне и да изпрати хора да ни помогнат да разчистим отломките, защото синът ми е затрупан там. Затова, моля ви, елате, изпратете хора."

Грегори Ферейра, спасител: "Беше много тежка смяна - доброволчески групи, спасители, гражданска защита. Работим в окръга около столицата и Ла Гуайра. Издирваме оцелели, фокусът ни е върху спасяването на човешки животи."

Жертви и пострадали и в Карабобо. Мариокси Фернандез и съседите й не успели да спасят две деца.

Мариокси Фернандес: "Бяха три момичета, едното оцеля, другите две загинаха. Нямаме вода, нямаме нищо, всичко изгубихме - храна, вода, дрехи - всичко замина, всичко."

Кармен Еспинал: "Внучката ми изтича на улицата с трите си деца, спасиха се преди къщата да се срути върху тях, но докато пресичаха, я удари парче от падаща стена. Единият от синовете ми я закара в болницата на мотора въпреки, че имаше травма на таза."

Докато търсенето на оцелели под руините продължава, започва и търсенето на информация за хората приети в болниците.

Мерседес Карина Креспо Мендоса: "Търсим братовчед ни - Анхел де Хесус Мартинез Креспо. Беше в Ла Гуайра. Всичко там е сринато, нито една сграда не е останала здрава и не знаем къде е. Молим се да се обади."

Бедствието е най-голямото по рода си от 1900 година. Трусовете са били плитки - на дълбочина от малко над 20 и 10 км под повърхността, със стотици вторични трусове. Кадри от въздуха показват мащаба и степента на разрушенията. Светът се мобилизира да помогне. Редица държави, сред които Швейцария, Испания, Франция, Чили, Мексико, Доминиканската република и Ел Салвадор изпращат спасителни екипи и хуманитарна помощ. Два военни кораба, транспортни самолети и хеликоптери на въоръжените сили на Съединените щати ще окажат логистична подкрепа на аварийно-спасителните екипи. Вашингтон обеща и 150 милиона долара помощ.