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Все по-горещо време през следващите дни

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Днес ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд главно над източните и планинските райони ще се развие купеста облачност и на отделни места там ще превали. Ще духа слаб, в Източна България умерен вятър от изток – североизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса.

И в неделя ще бъде слънчево. Ще духа слаб, в източните райони до умерен вятър от изток – североизток. Времето ще бъде горещо с максимални температури между 32 и 37 градуса и в голяма част от страната е в сила жълт код за високи температури.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток – североизток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода е около 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В планините ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Ще духа умерен, по билата и временно силен североизточен вятър.

В понеделник ще бъде слънчево и горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса. Във вторник след обяд над Западна България, а в сряда над североизточните райони ще превали краткотраен дъжд. Във вторник температурите ще се повишат с още градус-два, но в средата на седмицата ще започнат да се понижават. В четвъртък на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, с възможност и за градушки.

#жълт код за горещо време #слънчево и горещо време #времето #прогноза за времето #новини в Метрото

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