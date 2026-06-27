Кюстендил посреща хиляди гости за традиционния Празник на черешата (СНИМКИ)

Кюстендил посреща хиляди гости за традиционния Празник на черешата. Тази година реколтата е по-добра от миналогодишната, но доволни ли са производителите и потребителите от цените?

Много череши, голямо предлагане и не толкова голямо търсене има днес на празника на черешата в Кюстендил. Тук сочните плодове се продават на цени между 3 и 4,50 евро за килограм. Когато става въпрос обаче за продажба на едро директно от производител към преработвател цените драстично падат. Като тази година са между 60 и 80 евроцента за килограм череши за преработка.

Валери Йовев има около 60 декара с череши. Споделя, че въпреки отличното качество на плодовете, изкупните цени са доста ниски тази година.

Валери Йовев, черешопроизводител: "На този етап изкупната целта е 60-70 евроцента на пунктовете. Говорим за череша с размер 17-22 диаметър, за прясна консумация в момента почти не се търси череша поради голямото количество, което има в страната."

Цените на черешите за прясна консумация са между 1,20 и 1,30 евро за килограм.

Валери Йовев, черешопроизводител: "Надницата е на килограм между 30 до 40 евроцента е за черешите за преработка, между 50 и 60 евроцента е за прясна консумация. Тоест половината плюс отива за берача и останалото нещо си го делим ние и разходите които сме направили за горива, препарати, торове, резитби."

Заради ниските изкупни цени на едро производители се надяват да си върнат част от разходите с директни продажби на крайните потребители.

Анелия: "Все по-малко управата мисли за нашите разноски по тези череши, те не са малко, така че надявам се празника да върне поне част от вложеното нещо."

снимки: БТА

Според производители, ако цените се запазят такива и през следващите години може да се очаква много овощари да се откажат от отглеждане на череши.