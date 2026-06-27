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При акция в Созопол: Полицията иззе голямо количество райски газ и кокаин

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Общата стойност на откритите вещества се оценява на около 18 000 евро

При акция в Созопол: Полицията иззе голямо количество райски газ и кокаин
Снимка: МВР-Бургас
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Голямо количество райски газ и кокаин иззеха полицаи при специализирана акция в Созопол. Около 2:50 часа тази нощ, в района на нощен клуб, служители на Районното управление в Созопол са проверили 37-годишен криминално проявен и осъждан мъж от пазарджишкото село Ивайлово. При личния обиск у него са открити пакетчета с кокаин с общо тегло около 30 грама, както и флакони с райски газ и балони.

При последвалото претърсване на автомобила, който мъжът ползвал и който бил паркиран в близост до заведението, полицаите са открили още 1460 флакона с райски газ и близо 300 балона. По данни на полицията стойността на иззетия райски газ е около 15 хиляди евро, а на кокаина – около 3200 евро. Общата стойност на иззетите вещества се оценява на около 18 хиляди евро.

снимки: ОД на МВР – Бургас

37-годишният мъж е задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувано бързо производство. От Областната дирекция на МВР – Бургас съобщиха, че засилените проверки за продажба и употреба на райски газ ще продължат през целия летен сезон във всички курорти по Южното Черноморие. Контролът ще се извършва изненадващо и на база предварително събрана оперативна информация.

#конфискуван кокаин #ОД на МВР-Бургас #балони с райски газ #наркотични вещества #райски газ #Созопол

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