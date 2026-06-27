Начален удар - 27.06.2026 г.

В поредното издание на сутрешното предаване на БНТ "Начален удар“ гост на водещата Павела Апостолова - Сеганов беше едно от популярните лица в социалните мрежи Деян Спасов.

В предаването ще разберете как завършиха срещите Франция - Норвегия, Сенегал - Ирак, Кабо Верде - Саудитска Арабия, Испания - Уругвай, Египет - Иран и Белгия - Нова Зеландия.

Обръщаме внимание и на последните мачове от груповата фаза на Мондиала, които предстоят тази нощ в ефира на БНТ.

Вижте цялото предаване във видеото!