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Начален удар - 27.06.2026 г.

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Гледайте сутрешното предаване на БНТ, посветено на Мондиала в САЩ, Канада и Мексико

начален удар 27062026
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В поредното издание на сутрешното предаване на БНТ "Начален удар“ гост на водещата Павела Апостолова - Сеганов беше едно от популярните лица в социалните мрежи Деян Спасов.

В предаването ще разберете как завършиха срещите Франция - Норвегия, Сенегал - Ирак, Кабо Верде - Саудитска Арабия, Испания - Уругвай, Египет - Иран и Белгия - Нова Зеландия.

Обръщаме внимание и на последните мачове от груповата фаза на Мондиала, които предстоят тази нощ в ефира на БНТ.

Вижте цялото предаване във видеото!

#"Начален удар"

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