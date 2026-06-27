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Любители на ретро автомобилите се събират във Велико Търново

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мирела Дончева
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Чете се за: 01:05 мин.
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Снимка: БТА/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Любители на ретро автомобилите се събират във Велико Търново днес. Над 200 автомобила ще бъдат показани в подножието на паметника "Асеневци".

Атмосферата е като в машина на времето, защото са събрани автомобили от няколко десетилетия. Ще бъдат показани над 200 машини.

Веселин Дончев, ретроклуб "Търновград": "Днес може да видите много автомобили от ранните години на ХХ век. Още от 30-та година ще има автомобили, както и до 90-та година в производство. Идеята е, че 30 години и по-стари. По този начин ще бъдат и наградите според зоните. Ще има тежки машини, които ще са няколко камиона на нашите партньори. Също ще видите и противопожарен автомобил ЗИЛ-130, който е на нашите партньори от противопожарна безопасност – Велико Търново. Те ще направят и демонстрация за най-малките."

Вижте повече в прякото включване на Мирела Дончева

#парад на ретро автомобили # Велико Търново #ретро автомобили

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