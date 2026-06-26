Арестуваха началника на ВиК-Несебър и неговия заместник при акция край Слънчев бряг

Началникът на ВиК - Несебър и неговият заместник са били задържани при полицейска акция, проведена днес следобед. Това научи „По света и у нас“ от свои източници.

Арестът е извършен на главния път между село Кошарица и курортен комплекс Слънчев бряг.

Към момента не се съобщават официални подробности за операцията. Според неофициална информация разследването е свързано със съмнения за получаване на подкуп.

От МВР засега отказват коментар по случая. Не е ясно и дали на задържаните вече са повдигнати обвинения.

Разследването продължава, като се очаква повече информация да бъде оповестена след приключване на първоначалните процесуално-следствени действия.