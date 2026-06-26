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Вижте най-популярните фенове на Мондиал 2026

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В сърцето на Таймс Скуеър, те са си поставили амбициозната цел да изгледат всичките 104 мача от световното първенство.

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Докато националните отбори преследват мечтата за световната титла, двама футболни фенове в Ню Йорк преследват собствено предизвикателство. В сърцето на Таймс Скуеър, те са си поставили амбициозната цел да изгледат всичките 104 мача от световното първенство.

От откриващия двубой до големия финал, двамата прекарват дните и нощите си пред огромните екрани на един от най-оживените площади в света.

Независимо дали става дума за ранните следобедни срещи или за късните мачове, те не пропускат нито една минута от футболния спектакъл. Предизвикателството им бързо се превърна в атракция за туристите и местните жители.

Хора от различни държави спират, снимат се с тях и обменят прогнози за предстоящите срещи. Така, двамата фенове се превърнаха в своеобразен символ на атмосферата, която световното първенство носи – страст, отдаденост и любов към играта.

А мястото не е избрано случайно. Таймс Скуеър е едно от най-разпознаваемите места на планетата и през тези седмици се превръща в цена на световния футбол. Под светлините на огромните рекламни екрани, сред непрекъснатия поток от хора и знамена от десетки държави, двамата фенове доказват, че Мондиалът е много повече от турнир. Той е преживяване, което събира хора от целия свят на едно място. На пръв поглед това изглежда като мечтаната работа за всеки футболен запалянко. 50 хиляди долара за да гледаш мачове. Но зад привилегията стоят 39 дни пред камерите, 104 срещи без право на пропуск и хиляди туристи, които всеки ден наблюдават не само футбола, но и самите тях. Така Остин Франклин и Кевин Акото се превърнаха в едни от най-разпознаваемите лица на Мондиал 2026, без да се стъпили нито веднъж на терена.

Подробности вижте в репортажа на Виктория Георгиева!

#Мондиал 2026

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