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След ремонт за 2 милиона лева: Път в кърджалийско остава опасен за преминаване

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Днес министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев посочи злоупотребите със средства за инфраструктурата, като една от причините за множеството катастрофи. Той даде за пример изграждането на еднолентов път край Кърджали, за да се намали габаритът му.

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев посочи Кърджали като пример за финансови злоупотреби в пътната инфраструктура. Според него кражбите при изграждането и ремонта са толкова напреднали, че в района вече има т.нар. „еднолентови пътища“, които са изключително много.

Това е 13-километровият път Аврен – Девисилово – Егрек. Той е единственият за шест села, в които живеят 1 400 души. За неговия ремонт и преасфалтиране държавата е платила малко над два милиона лева. По проект пътят трябва да е с две ленти за движение с обща ширина на асфалтовата настилка между 4,5 и 5,5 метра.

Кадри с рулетка показват, че на места ширината е 3,60 – 3,80 метра. БНТ мери отново няколко километра по-надолу – пак е около 3,60 метра. Пътят е опасен. За да се разминат две коли, задължително трябва да спрат. Рискът се крие на всеки завой, но местните хора са доволни, че изобщо имат път.

Николай Петров: "Чак пък тесен."
БНТ: Две коли разминават ли се лесно?
Николай Петров: "Е, на места не е чак толкова лесно."

Атанас Дамянов: „Тесен е, тесен е. Но и хората са малко, та се справяме някак.“
БНТ: Две коли как се разминават?
Атанас Дамянов: „Трудно, трябва с голямо внимание да се кара.“

Дали това е един от пътищата в района на Кърджали, които вътрешният министър Иван Демерджиев сочи като пример за финансови злоупотреби?

БНТ направи официално запитване дали са извършени проверки до Областната дирекция на МВР – Кърджали, Окръжната и Районната прокуратура, както и до Пътната агенция. Очакваме отговор.


#Иван Демерджиев #Кърджали #пътища

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