БНТ с висока оценка от EBU: Старт на подготовката на "Евровизия 2027"

На генералната асамблея на Европейския съюз за радио и телевизия, която се провежда в Прага, БНТ получи висока оценка за представянето си на „Евровизия“ и за победата на България. Директорът на конкурса „Евровизия“ Мартин Грийн подчерта, че българското участие печели с най-голямата разлика между първия и втория в класирането и че това е първото изпълнение от десет години, което грабва сърцата и на журито, и на зрителите. Мартин Грийн изрази задоволство, че БНТ много бързо вече работи по домакинството на „Евровизия“ през 2027 година.

Мартин Грийн, директор на „Евровизия“: „Искам да поздравя екипа на БНТ за победата с най-голямата разлика при победа досега в историята на песенния конкурс „Евровизия“. И също така първата песен от 2017 г., която категорично спечели вота и на журито, и на публиката. Днешното предизвикателство към вас е да въведете думата "bangaranga" във вашите срещи. Когато се срещнахме с БНТ първоначално, те бяха много въодушевени, както и правителството в България, от възможността да проведат конкурса. В момента са в процес на избор на града-домакин и през цялата година ще ги подкрепяме.“

Ноел Къран, генерален директор на ЕСРТ: „Поздравления, БНТ и България! Очакваме да работим с вас, вече имахме чудесно сътрудничество. Ще бъде наистина нещо специално. Отзвукът в България беше невероятен. Гледах кадрите – наистина невероятно. Беше истинска радост да ги наблюдавам. Беше наистина нещо голямо за България. Правителството веднага заяви подкрепата си и ние също ще ви подкрепим.“