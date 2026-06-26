Санкциите срещу Русия: Синодът излезе с решение, че не е в компетенцията му да се произнесе по този въпрос

Според българския патриарх Даниил искането на правителството руският патриарх Кирил да бъде изваден от пакета санкции срещу Русия е правилно. Днес Радев се срещна с митрополитите от Светия синод, като не отрече, че темата е била обсъждана. По-късно Синодът излезе с решение, че не е в компетенцията му да се произнесе по този въпрос.

За първи път, откакто е на поста премиер, Румен Радев се срещна с митрополитите от Светия синод. По думите му е била обсъдена и важната тема за изваждането на руския патриарх Кирил от пакета санкции срещу Русия. Премиерът обаче отклони въпроса дали е получил подкрепа от Синода.

Румен Радев, министър-председател: „Аз не искам да намесваме църквата в политиката, както заявих много ясно, че не искам и политиката да навлиза в религията… Мен не ме интересува изобщо личността на патриарх Кирил, мен ме интересува всички православни християни да бъде уважавана тяхната религия.“

След редовното си заседание днес Синодът обяви, че не е в компетенцията му да се произнесе по въпроса за евентуалното приемане на нови санкции срещу Руската федерация, включващи личността на патриарх Кирил. Малко преди това и патриарх Даниил коментира темата, поставена от премиера в Брюксел.

Даниил, патриарх Български и митрополит Софийски: „Това определено е една смела постъпка и не мисля, че санкциите спрямо главата на една поместна православна църква постигат този интерес и този ефект, който налагащите санкцията мислят. Мисля, че е правилно решението.“

Днес е било обсъдено и поставянето отново на дневен ред на въвеждането на предмета „Добродетели и религии“ в българското училище.

Румен Радев, министър-председател: „Това е за мен един много важен предмет, който трябва да направим така – заедно БПЦ, държавата, МОН – наистина да влезе в нашето училище с широк обществен консенсус, защото имаме всички нужда нашите млади хора да получават не само знания в училище, а и възпитание.“

Това възпитание трябва да стъпва на здрави морални ценности, каквито носят християнството и Българската православна църква, смята премиерът.