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След катастрофите на АМ "Тракия" и "Струма": Кога мантинелите са ефикасни?

Виктор Борисов от Виктор Борисов
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Властта започва проверки на мантинелите, където станаха катастрофите на магистралите „Тракия“ и „Струма“. Това обяви регионалният министър Иван Шишков. Какви са тези мантинели и има ли стандарт за тях?

Ефикасността на мантинелите се изпробва чрез краш тестове. За да разберем как се определя къде и каква мантинела да бъде поставена - отиваме в Университета по архитектура, строителство и геодезия. Инженер Иван Табаков ни разказва, че едва от 2024 година у нас има действаща наредба за този тип съоръжения.

Гл. ас. д-р инж. Иван Табаков, Катедра „Пътища и транспортни съоръжения“, УАСГ: "Всички наши мантинели трябва да отговарят на тази наредба, но разбира се това не може да стане веднага. Затова има подзаконов нормативен акт, който дава срок от 10 години на собствениците на пътя, дали ще са АПИ или общините, да приведат всички мантинели спрямо тази наредба."

При катастрофата на магистрала „Тракия“ мантинелата е била тип N2, която може да удържи автомобил до тон и половина при удар до 110 километра в час под ъгъл от 20 градуса.

Гл. ас. д-р инж. Иван Табаков, Катедра „Пътища и транспортни съоръжения“, УАСГ: "Ъгълът, под който е ударена мантинелата, е доста по-голям. Съмнявам се дори, ако беше мантинела, която удържа тир, щеше да го задържи при толкова голям ъгъл."

При инцидента на автомагистрала „Струма“ обаче мантинелата е подменена спрямо наредбата и е H2.

Гл. ас. д-р инж. Иван Табаков, Катедра „Пътища и транспортни съоръжения“, УАСГ: "Задържа 13-тонен автобус при ъгъл на удара от 20 градуса и скорост от 70 км/ч. Това са параметрите, при които тя работи."

От неправителствения сектор попитаха има ли лоби при монтажа на мантинели и нарочно ли не се поставят бетонни прегради.

Владимир Тодоров, Българска асоциация на пострадалите при катастрофи: "Има икономически интереси, които не позволяват в България да се слагат бетонни предпазни огради с най-високата степен на задържане."

Регионалният министър заяви, че ще бъде направена проверка както на мантинелите, така и дали има други интереси.

Иван Шишков, министър на регионалното развитие: "Дали няма да се окаже, че стопанинът на пътя може да се окажат корупционните схеми или чужди, някои частни интереси, а не интересите на потребителите на пътя."

Министър Шишков отбеляза, че заради практиката основен ремонт да се декларира като текущ, често новоремонтирани пътища се оказват без нови мантинели.

На пътя между София и Самоков само преди няколко седмици мина Джиро д’Италия, а преди това пътят беше основно преасфалтиран. Изглежда обаче мантинелите не са били част от този ремонт, тъй като са силно корозирали. Очаква се това съоръжение да издържи удар от кола тон и половина.

Спорно се оказа и мнението за бетонните прегради тип „Джърси“, които да се поставят в разделителната лента.

Иван Шишков, министър на регионалното развитие: "Нашите магистрали към този момент са така проектирани, че да няма място, където да се сложат тези бетонни прегради."

Гл. ас. д-р инж. Иван Табаков, Катедра „Пътища и транспортни съоръжения“, УАСГ: "Основният недостатък на бетонните е, че те нямат голямо огъване при удар. Това означава, че енергията остава в автомобила. Докато стоманената мантинела се огъва и абсорбира кинетичната енергия от удара и така е по-щадяща за пътниците в автомобила."

През 2034 година всички мантинели в страната би трябвало да са подменени и да отговарят на стандарта.

#ефикасност #АМ Тракия #мантинели #АМ Струма

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