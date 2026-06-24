Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за часове АМ "Тракия"

За часове автомагистрала "Тракия" беше затворена в двете посоки заради тежка катастрофа на територията на област Ямбол. Тир е блъснал лек автомобил, загинали на място са трима души, сред които две деца. Сигналът за тежкия инцидент е получен около 13.00 ч.

Катастрофата е станала на 290-ия километър. По първоначални данни товарен автомобил, движещ се в посока София, вследствие на спукана гума, преминава в насрещното платно за движение и блъска лек автомобил.

Двама пострадали са транспортирани за преглед и оказване на медицинска помощ в МБАЛ - Ямбол. Ранени са мъж на 46 години и жена на 49 години, която е с опасност за живота.

След произшествието беше организиран обходен маршрут през п.в. "Зимница" - п.в. "Петолъчката" - Карнобат - Айтос - Бургас и се регулира от "Пътна полиция".

По обходния маршрут обаче също е станала катастрофа. Между селата Кликач и Чукарка самостоятелно е катастрофирал лек автомобил със сливенска регистрация, който се е блъснал в крайпътно дърво. На място са загинали две жени.

На местопроизшествието на магистрала "Тракия" продължават процесуално-следствени действия.

По темата работиха: Елеана Цанова и Елица Хаджиколева