Спасиха млад щъркел, паднал от гнездото си в русенското село Бъзън

Екип на ЕРП Север спаси млад бял щъркел, попаднал в беда в русенското село Бъзън. След сигнал до Регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе служители на електроразпределителното дружество са реагирали незабавно и с помощта на специализирана автовишка са върнали птицата безопасно в гнездото ѝ.

По това време на годината младите щъркели правят първите си опити за летене и нерядко падат на земята, без да могат сами да се върнат в гнездата си. Благодарение на бързата координация между РИОСВ-Русе и „ЕРП Север“ птицата е спасена и върната при останалите щъркели.

Подобни акции са част от ангажимент на електроразпределителното дружество не само към сигурното електрозахранване, но и към опазването на биоразнообразието в регионите, в които оперира. Екипите на ЕРП Север се отзовават на всеки получен сигнал за птица в беда и оказват необходимото съдействие.

Опазването на белия щъркел е сред дългосрочните природозащитни дейности на дружеството. Всяка година екипите му монтират специализирани платформи за щъркелови гнезда върху стълбове от електроразпределителната мрежа. Те осигуряват безопасно място за гнездене, намаляват риска от аварии и предпазват птиците от токов удар.

След края на размножителния сезон „ЕРП Север“ ще монтира такава платформа и на стълба, върху който се намира гнездото в село Бъзън.

Дружеството изпълнява и проекти за защита на птиците по електроразпределителната мрежа чрез поставяне на изолационни защитни елементи и маркировки по електропроводите.