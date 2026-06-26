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"Писна ми да убиват нашите деца": Бдения в страната в памет на загиналите по пътищата

Тихомир Игнатов от Тихомир Игнатов
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Снимка: БТА
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Бдения в страната в памет на загиналите по пътищата. Хората искат незабавни и радикални мерки срещу бездействието на институциите и безумието по българските пътища.

Бдението в София се проведе пред Съдебната палата. Под прозорците на магистратите се събраха родители, близки и роднини на деца загинали по пътищата в страната.

Трябва да отбележим, че тази вечер дойдоха и много деца, които носиха със себе си палатки с призив войната по пътищата да спре. "Аз искам да порасна" - това бяха едни от най-силните думи, които можеха да се чуят пред Съдебната палата.

Деца от спортната школа на "Славия" също дойдоха, за да почетат паметта на двамата си загинали приятели на АМ "Тракия".

Протестиращите настояват за строг контрол, бързи и справедливи присъди спрямо шофьорите, причинили тежки катастрофи и не на последно място спешни инфраструктурни промени.

Петя Иванова, Сдружение "Ангели на пътя": "Крайно време е да се носи наказателна отговорност, да се посочат хората от АПИ, хората, които откраднаха парите от магистралите, хората, заради които загиват деца и да има вкарани в затвора."

Красимир Филипов, баща на убития Филип: "За мене не е непоносимо как може тир да премине през ограничителни мантинели - те за какво? Да ги махнат! Къде е държавата?"

Петър Калчев: "Писна ми да убиват нашите деца. Моето дете тренира в "Славия" и тази новина ни разтресе - от три дни не мога да спя и мисля само за това."

Снимки: БНТ и БТА

"Стига вече" - с този призив излязоха и протестиращи в Пловдив. И там те поискаха незабавни и радикални мерки срещу бездействието на институциите.

#бездействие на институциите #бдения #загинали по пътищата

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