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Тиери Нювил запази лидерството си на Рали Акрополис, Ожие остава в битката за победата

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Спорт
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Белгиецът води след втория ден в Гърция, но деветкратният световен шампион успя да намали изоставането си преди решаващите етапи

накрая пилотът тиери нювил стана световен шампион
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Тиери Нювил запази първата позиция след втория ден на Рали Акрополис, но битката за победата в осмия кръг от Световния рали шампионат остава напълно отворена. Пилотът на Хюндай продължава да води в генералното класиране, макар че Себастиен Ожие успя да намали част от пасива си в следобедните специални отсечки.

Белгиецът започна деня с аванс от близо 11 секунди пред деветкратния световен шампион, но французинът демонстрира отлично темпо във втората половина на програмата и съкрати дистанцията до лидера.

На трета позиция се утвърди Адриен Фурмо. Французинът, който също се състезава за Хюндай, спечели седмата специална отсечка и се намира на малко повече от 30 секунди зад втория Ожие.

Денят не премина без сериозни трудности за част от фаворитите. Шведът Оливер Солберг отпадна от надпреварата, а финландецът Сами Паяри загуби ценни позиции след спукана гума. Инцидентът го изпрати в дъното на класирането, въпреки че преди това беше сред претендентите за челните места.

От проблемите на конкурентите се възползваха Такамото Кацута и лидерът в генералното подреждане на шампионата Елфин Еванс. Японецът завърши деня на шеста позиция, а британецът е седми преди решаващата част от състезанието.

Рали Акрополис продължава в събота с шест специални отсечки и общо 110 състезателни километра, които обещават нови обрати в спора за победата.

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#Рали Акрополис 2026 #Тиери Нювил

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