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Властите в Крим обявиха извънредно положение

Теодора Гатева от Теодора Гатева
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От 5 дни бензин има само за административни и спешни нужди

Властите в Крим обявиха извънредно положение
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Властите в незаконно окупирания Крим обявиха извънредно положение. Уточнява се, че мярката има регионален характер и се отнася само за полуострова. От дни в региона няма горива, има проблеми с тока и водата, туристи масово напускат курортите. Каква е руската официална версия за въвеждането на извънредно положение и има ли роля Украйна в тази ситуация?

Извънредното положение беше обявено с постове в социалните мрежи.

Сергей Аксьонов, административен ръководител на Крим: "Уважаеми жители на Крим, днес от 13.00 ч. в сила влиза извънредно положение в република Крим. Отново моля всички да останат спокойни, да се доверяват само на проверени източници на информация. Заедно ще успеем."

Михаил Развожаев, губернатор на Севастопол: "Това се налага, за да може бизнесът по-лесно да се справи в настоящата форсмажорна ситуация. А също така онези граждани, които по една или друга причина са засегнати от спирането на тока, да могат да се обърнат към общината за компенсации."

Така звучи официалното обяснение за извънредното положение. Решението обаче идва на фона на масираните украински атаки с дронове срещу Крим, които продължават от седмици. От 5 дни бензин има само за административни и спешни нужди. Има и режим на тока, макар че властта обещава в следващите 24 часа авариите да бъдат отстранени. Туристическият сезон на практика е отменен. Наблюдава се масово напускане на полуострова. За жителите и гостите на Севастопол - на повече от 1700 км от Москва, проблем няма.

Лариса: "Ако графикът за спиране на тока е ясен, то няма нищо страшно."

Ирина: "Жителите на Севастопол са много изобретателни. И си мисля, че хората намират изход от създалата се ситуация."

Владимир: "На около 180 км от Москва - във Владимир, вече драстично усещат липсата на горива. И ако едни са склонни да признаят истинската причина, други не са."

"Разбирам защо е така, но няма да го кажа, защото някак не е прието."

"Може би защото бомбардират заводите ни, нефтопреработвателните бази и не успяват да доставят бензин."

Недостиг на горива има в над 50 руски региона. В Кремъл се опитват да омаловажат проблема, но се говори за преструктуриране и реорганизация на пазара на горива, както и за "краткосрочна" по думите на руския вицепремиер Александър Новак, забрана за износ на дизел.

Според анализатори обаче обещанието на Украйна за изолация на Крим се реализира на практика. През последните дни Киев успешно осъществява и още един елемент от стратегията си - на прицел е Москва и ударите вече са ежедневни. Целта е не само военно превъзходство, а психологически и символичен натиск срещу Кремъл.

#недостиг на горива #Крим #ток

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