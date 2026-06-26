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Ще има ли воден режим в Плевен и Ловеч това лято? Властите вземат спешни мерки

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
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част радомир преминава строг воден режим
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Спешни мерки за предотвратяване на воден режим това лято в Плевен и Ловеч ще вземат от правителството. Това съобщи регионалният министър Иван Шишков след среща с представители на водния холдинг и водните оператори в района. Ситуацията там остава критична заради остарялата инфраструктура и липсата на свързаност с допълнителни водни източници. Ремонтите по мрежата ще продължат, а финансиране ще бъде осигурено от следващия бюджет за по-мащабните проекти.

Николай Копринков, началник на политическия кабинет на министър-председателят: "Водните ресурси на страната не се управляват достатъчно добре, да не кажа зле, в резултат на което през последните години някои райони бедстваха заради липса на вода. Започваме незабавни действия и предприемане на мерки за минимизиране на риска от воден режим в множество райони от страната."

Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството: "Продължаваме разбира се подмяната на уличната водопроводна мрежа в плевен, приоритетен обект, очаквайте да бъде направена и проверка от мррб да видим наистина как се движат тези ремонтни дейности. Започваме много сериозна кампания по това тази година и да има режим в Плевен и Ловеч, той да е минимален, надяваме се включително и да няма."

#министър Иван Шишков #Плевен #Ловеч #воден режим

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