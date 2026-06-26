Засилени проверки на водните атракциони по българското Черноморие

Инспектори от „Морска администрация“ започнаха засилени проверки по българското Черноморие, насочени към всички водни атракциони, предлагани през това лято. Целта е да се ограничи рискът от инциденти и да се осигури безопасна среда за туристите. Инспекциите се извършват съвместно с представители на ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация“ и ГД „Гранична полиция“.

„Проверките обхващат спазването на изискванията за безопасност като техническа изправност и регистрация на плавателните средства, правоспособност на водачите, наличие на спасително оборудване, както и правилно обозначаване и спазване на коридорите за движение и отстоянията от плажните ивици“, посочват от „Морска администрация“.

Особен акцент се поставя върху състоянието на използваното оборудване при водни атракции – въжета, карабинери, теглителни системи, закрепващи елементи, спасителни жилетки и парашути, като чрез визуални огледи се следи за повреди или износване. Във фокуса на проверяващите са атракции като парасейлинг, теглене на надуваеми съоръжения, водни ски, джетове и други високорискови забавления.

Засиленият контрол идва по-малко от година след трагичния инцидент на Южния плаж в Несебър, при който 8-годишно дете загина след падане от парашут по време на парасейлинг. Случаят постави въпроса за безопасността на водните атракциони и контрола върху операторите им.

Тази седмица при извършените проверки на 11 водни бази и два плавателни съда за парасейлинг в района между Бургас и Слънчев бряг не са констатирани нарушения.

Към момента в Бургас са подадени и одобрени заявления за 62 водни бази, като в 12 от тях ще се предлага и парасейлинг. Във Варна са подадени общо 16 заявления, от които до момента са одобрени 4 за водни бази и едно за парасейлинг.