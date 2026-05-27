Сарафов подаде оставка като шеф на Националното следствие
Започнаха проверки на туристическите корабчета и водните атракциони по Черноморието

від БНТ , Репортер: Деян Михайлов
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Всяка година преди началото на летния туристически сезон инспектори от Морска администрация – Варна проверяват туристическите корабчета и водните атракциони. Целта е да се гарантира безопасността на туристите.

Какво показват проверките?

К.д.п. Валентин Енчев, директор на Дирекция „Морска администрация“ – Варна: „Тези корабчета, които вече виждате акостирали тук, трябва да отговарят на множество изисквания, свързани с осигуряване на безопасността на гражданите, които се възползват от този атракцион. Това включва спасително оборудване, противопожарно оборудване, радиооборудване, места за сядане, подходящи за безопасност и за приятно изкарване. Също така има изисквания за правоспособност и медицинска годност на екипажите.“

По думите му спасителните средства са задължителни за всички пасажери и е необходимо да се направи инструктаж преди началото на пътуването.

„Всеки съд трябва да има индивидуални и колективни спасителни средства. Инструктажът е много важен – как се използват спасителните жилетки, къде се намират спасителните средства и как се действа при сигнал за бедствие.“

Проверките се извършват по заявления на собствениците, като при установени нередности се дават предписания.

„Стандартно има дребни пропуски по спасително имущество, противопожарно оборудване, но те се отстраняват и след това плавателният съд получава разрешение за експлоатация“, уточни Енчев.

Той допълни, че през последните години сериозни нарушения почти не се установяват.

„Най-важното, което успяхме да предотвратим, е претоварването на плавателните средства. Това е изключително рисково и вече почти не се допуска.“

При установени нарушения санкциите са различни – от няколкостотин и над 1000 евро, в зависимост от вида на нарушението.

Гражданите могат да подават сигнали при нередности на телефон 112, като информацията се препраща към Морска администрация.

#туристически корабчета #Черноморието #атракциони #проверки

Последвайте ни

