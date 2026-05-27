Сарафов подаде оставка като шеф на Националното следствие
Чете се за: 03:07 мин.
След бедствието в "Елените": Как изглежда...
Чете се за: 06:55 мин.

Росица Станулова, психолог: Един от най-опасните процеси е постепенното приемане на употребата на наркотици като „нормална“

Чете се за: 02:37 мин.
Употребата на наркотици сред подрастващите вече не е изолиран проблем, а симптом на по-дълбока обществена криза. Това коментира в "Денят започва" психологът от Превантивно-информационния център по проблемите на наркоманиите в София Росица Станулова.

Психологът Росица Станулова определи ситуацията с наркотиците сред младите като кризисна и изрази тревога от развитието на проблема. Тя подчерта, че случаите вече не могат да се разглеждат като единични инциденти, а като част от по-широка обществена картина.

„Това е криза. Това е един вик, един симптом на заболяване, на много сериозно заболяване в обществото и то на различни нива.“

По думите ѝ е необходимо да се говори не само за конкретни вещества и случаи, а за причините и средата, в която се развива проблемът.

Станулова предупреди, че един от най-опасните процеси е постепенното приемане на употребата на наркотици като „нормална“.

„Това е най-сериозния индикатор, че заболяването е в доста напреднал стадий. Когато грехът се превърна в норма, ако говорим с духовни категории, или когато употребата и някакви такива деструктивни поведения се превърнат в норма, но те не са се превърнали в норма ей така просто, защото децата са неразумни и нещо там са тръгнали по грешен път. Той има много сериозен бекграунд за да се случи това, да се превърне като норма.“

Тя посочи, че роля имат публичните послания и социалната среда, включително медиите и известните личности, в оформянето на нагласите на подрастващите.

Психологът отхвърли разпространеното мнение, че употребата на наркотични вещества се случва само в проблемни семейства.

„Това развенчава и митът, че сме недосегаеми. Няма недосегаеми в това.“

По думите ѝ една от грешките в съвременното възпитание е размиването на границата между родител и приятел.

„Има премината граница, има толерантност от страна на родителите, като най-близката общност и среда до децата.“

Станулова предупреди, че това води до отслабване на авторитета в семейството и обществото, което се отразява пряко върху поведението на младите.

Вижте целия разговор с Росица Станулова във видеото.

#Росица Статулова #психолог #наркотици #деца

Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
Откриха тялото на издирвания след наводненията край Севлиево мъж
"Невиждана гледка" – какво разкри полицията за трагедията в Благоевград?
Заседава кризисният щаб в Габрово - ще отменят ли бедственото положение?
Русия настоя Чехия незабавно да освободи митрополита на Руската православна църква Иларион
Нови правила срещу пластмасата: ЕС въвежда ограниченията от август
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с песните
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след потоп във Велико Търново
24 май е обявен за „Ден на българското културно наследство" в Лас Вегас
Поздравления към мюсюлманите за Курбан Байрам отправиха от парламента
Гледайте филма „Основания за безпокойство – архивите за българския Чернобил" тази вечер по БНТ1
Д-р Брънзалов: Кадровата криза в здравеопазването е тежка,
Начало на „Ботевите дни" във Враца за 150 години от подвига на Ботев
Намериха изчезналите деца от Варна
Нови правила срещу пластмасата: ЕС въвежда ограниченията от август
Сарафов подаде оставка като шеф на Националното следствие
РЗИ: Водата в Севлиево все още не е годна за пиене след наводненията
След наводненията в Дряново: Какви са щетите и ще получат ли хората помощ?
Меглена Плугчиева: Европа има нужда от икономическа стабилизация и да говори на един глас
НА ЖИВО: НС обсъжда увеличение на минималните пенсии от 1 юли и...
Намериха изчезналите деца от Варна
След бедствието в "Елените": Как изглежда курортът 8...
Поредни температурни рекорди: Продължава горещата вълна в Западна...
