Росица Станулова, психолог: Един от най-опасните процеси е постепенното приемане на употребата на наркотици като „нормална“

Употребата на наркотици сред подрастващите вече не е изолиран проблем, а симптом на по-дълбока обществена криза. Това коментира в "Денят започва" психологът от Превантивно-информационния център по проблемите на наркоманиите в София Росица Станулова.

Психологът Росица Станулова определи ситуацията с наркотиците сред младите като кризисна и изрази тревога от развитието на проблема. Тя подчерта, че случаите вече не могат да се разглеждат като единични инциденти, а като част от по-широка обществена картина.

„Това е криза. Това е един вик, един симптом на заболяване, на много сериозно заболяване в обществото и то на различни нива.“

По думите ѝ е необходимо да се говори не само за конкретни вещества и случаи, а за причините и средата, в която се развива проблемът.

Станулова предупреди, че един от най-опасните процеси е постепенното приемане на употребата на наркотици като „нормална“.

„Това е най-сериозния индикатор, че заболяването е в доста напреднал стадий. Когато грехът се превърна в норма, ако говорим с духовни категории, или когато употребата и някакви такива деструктивни поведения се превърнат в норма, но те не са се превърнали в норма ей така просто, защото децата са неразумни и нещо там са тръгнали по грешен път. Той има много сериозен бекграунд за да се случи това, да се превърне като норма.“

Тя посочи, че роля имат публичните послания и социалната среда, включително медиите и известните личности, в оформянето на нагласите на подрастващите.

Психологът отхвърли разпространеното мнение, че употребата на наркотични вещества се случва само в проблемни семейства.

„Това развенчава и митът, че сме недосегаеми. Няма недосегаеми в това.“

По думите ѝ една от грешките в съвременното възпитание е размиването на границата между родител и приятел.

„Има премината граница, има толерантност от страна на родителите, като най-близката общност и среда до децата.“

Станулова предупреди, че това води до отслабване на авторитета в семейството и обществото, което се отразява пряко върху поведението на младите.