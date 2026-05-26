Нови правила срещу пластмасата: ЕС въвежда ограниченията от август

Нови ограничения за опаковките за бързата храна, предвижда ЕС. Правилата се очаква да влязат в сила от август. Причината – съдържанието на пластмасови частици в хартията, която ежедневно използваме, когато си купуваме бургери, дюнери и закуски. Промяната ще засегне и бизнеса, и потребителите.

Бърза храна, кратка употреба на опаковката и препълнени кошчета с амбалажна хартия. Опаковката от един дюнер, например, изглежда напълно безобидна, но често съдържа невидим пластмасов слой, който задържа мазнината и сосовете и е трудно разградима. От 12 август тези опаковки трябва да изчезнат от пазара в ЕС, защото освен, че не се рециклират, вредят и на здравето ни.

Богомил Николов – изп. директор на Българска национална асоциация "Активни потребители": "Може да отидете в един скъп ресторант, да изядете една пържола от сьомга и в нея да има микро пластмаса, те се разпространяват по цялата земя и цялата хранителна верига. Самите хора си искат пластмасата заради удобството. Въпросът е дали сме наясно с цената, която плащаме."

Оказва се, че нито търговците, нито потребителите се замислят колко опасни са пластмасовите опаковки.

Матей Яков: "Нямах идея, че има пластмаса в хартиите." Красимир Стефанов – майстор на дюнери: "Вече 15 години работим това с едни и същи опаковки.И до сега не сме имали натровен човек или някой недоволен." Мюрвет Ибрямова – майстор-пекар: "Някои хора викат - сложи ми в хартия, някои викат не в този плик. Ако питате мен, значи и двете не са здравословни. Къде да ги слагаме?"

Алтернативата е храната да се поставя в картонени кутии. Това обаче със сигурност ще оскъпи цената.

Красимир Стефанов – майстор на дюнери: "Всичко ще бъде два пъти по-скъпо от обичайното.Сигурен съм хиляда процента."

Вариант е също използването на собствени или оборотни от заведенията метални или стъклени съдове. От "Активни потребители" обаче се опасяват, че и този път европейската наредба у нас няма да се спазва, защото контролът е занижен. Преди пет години еднократните пластмасови прибори, чаши и чинии също трябваше да се премахнат, но в магазини и заведения продължават да се предлагат. Евтини, удобни и вредни.

Богомил Николов – изп. директор на Българска национална асоциация "Активни потребители": "Регламентите не съдържат санкции в тях, те имат директни приложения, но се очаква от всяка държава – членка сама да добави в законодателството си санкции за неспазване. Сега сме вече май, такива санкции не са приети в България."

И докато Европа говори за зелено бъдеще, у нас кафето често се поднася в пластмасова чаша.