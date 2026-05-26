Примирието в Близкия изток: Иран ще отговори на американските атаки

Американският военноморски флот възобнови оказването на подкрепа на кораби, преминаващи през Ормузкия проток. Това съобщава "Уолстрийт джърнъл".

Според източници на изданието, Вашингтон вече е оказал помощ на гръцки супертанкер, превозващ 2 милиона барела петрол през водния път. Иран няма да възобнови преговорите със САЩ, докато те не размразят иранските активи в чужбина, съобщи агенция Fars.

Техеран заяви,че няма да остави без отговор американското нарушение на примирието. Съединените щати нанесоха удари в района на стратегическия пристанищен град Бандар Абас. Мишена на атаките са били ирански ракетни установки и лодки, които опитвали да минират Ормузкия проток.