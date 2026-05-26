Издирва се 5-годишно дете от Кюстендил, хеликоптер ще се включи в търсенето

Полиция и близки издирват 5-годишно дете от Кюстендил. То е в неизвестност от вчера вечерта.

Бащата на детето е подал сигнал за изчезването му снощи в 20:50 часа, казаха от полицията.

Съобщил е, че детето се е загубило около 19.00 часа. Било е с близки, които са косили трева и брали череши в района на село Скриняно. Пред властите бащата е казал, че детето не може да говори, а само издава звуци.

От снощи на терен са служители на полицията, доброволци и близки.

В издирването е включено и полицейско куче, а тази сутрин в 9.00 часа се очаква и хеликоптер да започне оглед от въздуха, казаха още от МВР Кюстендил.