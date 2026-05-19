Издирваният българин под рухналата сграда в Германия е бил по работа в града

47-годишен мъж с българско и германско гражданство и две румънки се издирват след срутването на сграда в град Гьорлиц, на границата с Полша.

Жилищната сграда недалеч от гарата се е срутила снощи. Някои от апартаментите в нея са били отдадени под наем.

Според полицията не е сигурно дали тримата издирвани са се намирали там в момента на срутването. Мъжът е бил в града по работа. Двете жени, на 25 и 26 г., са туристки.

Спасителните екипи претърсват руините на ръка и с помощта на термовизионни камери. Причината за срутването още не е ясна. Но е отчетено изтичане на газ.