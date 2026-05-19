БНТ и Столичната община с BANGARANGA PARTY в центъра на София

София организира грандиозно DARA PARTY на площад „Княз Александър I“ след историческата победа на България на „Евровизия 2026“.

На площад "княз Александър 1 Батенберг" в 18.00 ч, всички почитатели на DARA ще могат да я приведстват на едно незабравимо „Bangaranga“ парти.

Събитието е организирано от Столичната община и БНТ. Телевизията ще излъчва на живо грандиозното парти в 18:45. Сигналът ще бъде подаван и към Европейския съюз за радио и телевизия, откъдето може да бъде използван и през вътрешния международен видеообмен. Водеща на музикалното събитие ще бъде Боряна Граматикова – ръководител на българската делегацията на „Евровизия 2026“ и водеща на предаването „Отблизо“ по БНТ.

Празникът е двоен, тъй като DARA отбелязва и 10 години на сцена. На видеостените ще си припомним моменти от нейния творчески път до днес, както и безапелационната ѝ победа във Виена.

Кулминацията на вечерта ще е моментът, когато на сцената ще излезе самата DARA.

Зрителите и пред екраните и на площада ще си припомнят и емоционалния момент, в който България беше обявена за победител на „Евровизия 2026“, а за финал на вечерта DARA ще изпълни на живо за публиката „Bangaranga“.

Като обществена медия, член на Европейския съюз за радио и телевизия, единствено Българската национална телевизия има право да участва в песенния конкурс "Евровизия", излъчвайки официално български представител в него. БНТ организира национална селекция за избор на изпълнител и песен, която да представи България на "Евровизия" 2026 г. На първия етап от националната селекция след гласуване на жури и зрители изборът бе именно DARA за изпълнител, който да представи страната ни, а на втория етап - от три песни, които бяха направени специално за DARA, отново жури и зрителите избраха песента „Bangaranga“ да звучи от сцената на "Евровизия". По повод събитието полицията предприема засилени мерки за сигурност.

Достъпът до площада ще се осъществява през контролно-пропускателни пунктове.

Въвежда се и временна организация на движението в района на концерта. От 12.00 часа днес се ограничава движението на всички превозни средства в двете посоки по бул. "Цар Освободител" и улиците "Аксаков" и "Георги Бенковски".

А от 16.00 часа се забранява влизането на пътни превозни средства по бул. "Цар Освободител", в участъка от бул. "Васил Левски" до ул. "Георги С. Раковски".

Васил Терзиев, кмет на София: "Важното е, че има червен килим, три сцени, булевард "Освободител" ще бъде затворен, за да може да събере максимално много хора тук на площада. Мисля, че ще се получи едно страхотно парти. Всичко е фокусирано върху Дара и тримата диджеи, които ще подгряват преди това - Тео, Теди Джорджо и Диас. Още 50 метра в тази посока ще има червен килим."

Председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров предлага победителката в конкурса "Евровизия 2026" DARA, да бъде удостоена със званието "Почетен гражданин на София", а компанията, която я продуцира "Вирджиния Рекърдс" да получи отличието "Почетен знак на Столичната община". Очаква се предложенията да бъдат разгледани и приети от Столичния общински съвет на заседанието на 28 май.

Столичната община и БНТ канят жителите и гостите на столицата на открито градско парти,за да отпразнуваме заедно първото място. Събитието започва от 18 часа, а БНТ ще предавана на живо от 18:45 часа.

