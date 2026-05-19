Спасиха щъркел, паднал в двора на къща в Пловдив

Щъркел падна в двора на къща в Пловдив, а живеещото там семейство го спаси. След координация с институциите и бърза реакция, птицата беше транспортирана в спасителен център за диви животни. А щъркелово гнездо в непосредствена близост остава под наблюдение.

Иван и Ева живеят в пловдивския квартал „Прослав“ от няколко години. Сутринта крилатият гостенин им поднесъл изненада.

Иван Русев:"Тръгнах за работа в 7.30 и ненадейно в 8.00 часа трябваше работният ми процес да приключи поради една лоша причина, която е свързана, че в собствения ми двор падна щъркел."

Изтощената птица не можела да стои на краката си.

Иван Русев: "Тя беше видимо неадекватна, не можеше да излети, олюляваше се и изглеждаше доста нестабилна." Ева Конова: "Не знаем какво се случва с нея, дехидратирана ли е, травма ли е, отровена ли е, нямаме представа и естествено, че ме притеснява това нещо."

Двамата подали сигнал за бедстващата птица и докато чакали реакцията на институциите, забелязали, че поведението й се променя.

Иван Русев: "Влошава се, категорично. Тя беше на крака, вече в момента е паднала на колене."

Отзоваха се от „Зелени Балкани“, за да вземат щъркела и да го откарат до центъра за диви животни в Стара Загора.

Стиляна Янева, координатор "Зелени Балкани": "Ветеринарните лекари ще оценят неговото състояние и ще предприемат необходимите мерки за неговата рехабилитация. В момента за да не бъде стресиран няма да му направим преглед на терен, директно лекарите ще се погрижат за това."

И докато специалистите се грижат за изпадналата в беда птица, близкото щъркелово гнездо на един от електрическите стълбове на улицата остава под наблюдение. С помощта на екип на електроразпределителното дружество и природолюбители установиха, че другият щъркел в момента се грижи сам за три новоизлюпени малки.

Ева Конова: Сигурна съм че нещата ще бъдат наред. Ще се проследи гнездото, ще видим как ще протекат нещата, има надежда." Иван Русев: "Доброто винаги побеждава, аз съм оптимист. Адекватна реакция, бърза. И благодарение на вас."

Семейството се надява на щастлива развръзка. И всички обитатели на щъркеловото гнездо да оцелеят.