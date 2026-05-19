Заради профилактика на тол рамки се променя движението в областите София и Сливен

От днес до четвъртък заради профилактика на тол рамките се променя организаицията на движение в участъци в областите Софийска и Сливен. От Агенция "Пътна инфраструктура" уточняват, че дейностите на автомагистрала „Тракия“ ще се изпълняват през нощта.



За днес са планирани дейности на Подбалканския път при 189-и километър в района на с. Челопеч, Софийска област и при 381-ви километър при Малко Чочовени в област Сливен. Предвижда се трафикът да преминава в една лента. На 20 и 21 май през нощта ще се извършва профилактика на тол камери на няколко отсечки на автомагистрала „Тракия“ в Софийска област.

При реализацията на работите във всички участъци поетапно ще се ограничава преминаването в активна и аварийна лента и в двете посоки на движение, като трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи. Предвижда се продължителността на работа по всички съоръжения да е около един час.