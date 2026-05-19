Дневни температури около и под 20° в края на седмицата

Във вторник времето ще бъде предимно облачно. Около и след обяд на места в южната половина от страната и планините ще има валежи от дъжд, главно в планинските райони придружени с гръмотевици. Ветровито ще се задържи в Северна България. Максималните температури ще бъдат между 19° и 24°, в София – около 20°.

По Черноморието облачността ще бъде променлива, по-често значителна. Сутринта ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, а след обяд – от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 18° и 23°. Температурата на морската вода е между 14° и 17°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

В планините ще бъде облачно. Около и след обяд, главно в Рило-Родопската област и централните части на Стара планина, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад, който през втората половина на деня ще се ориентира от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15°, на 2000 метра – около 7°.

До края на тази и в началото на следващата седмица времето ще остане променливо. В сряда-четвъртък ще има и слънчеви часове, главно преди обяд и над Западна България. Над останалата част от страната и в следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици.

В петък и събота ще вали на повече места в страната и по-интензивно.

Отново ще има райони със значителни количества и мощна гръмотевична дейност. През повечето дни вятърът ще е северозападен, слаб и умерен, през почивните дни в Източна България ще е от североизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 20° и 25°.