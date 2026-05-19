Столична община предприема засилени мерки за сигурност за DARA PARTY

По повод събитието полицията предприема засилени мерки за сигурност. Достъпът до площадата ще се осъществява през контролно-пропускателни пунктове.



Няма да се допускат хора във видимо неадекватно или нетрезво състояние, както и носещи огнестрелно оръжие или опасни предмети. Въвежда се и временна организация на движението в района на концерта.



От 12.00 часа днес се ограничава движението на всички превозни средства в двете посоки по бул. Цар Освободител и улиците „Аксаков“ и „Георги Бенковски“.



А от 16.00 часа се забранява влизането на пътни превозни средства по бул. „Цар Освободител“, в участъка от бул. „Васил Левски“ до ул. „Георги С. Раковски“.