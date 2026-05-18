След победата на DARA: "Билд" публикува 20 интересни факта за България

България спечели 70-ото юбилейно издание на песенния конкурс "Евровизия". DARA грабна победата с песента "Bangaranga" във Виена, а успехът ѝ веднага превърна страната ни в обект на любопитство за европейската публика. България се изстреля на първо място с 516 точки, след като DARA оглави както вота на журитата, така и този на публиката.

Германски медии побързаха да обяснят на читателите си "Коя е България" – страната, която догодина ще приеме най-гледаното музикално шоу в Европа. Вестник "Билд" представя България през 20 любопитни факта: от древната история на Пловдив, през Варненското златно съкровище, кирилицата и киселото мляко, до Джон Атанасов, Христо Стоичков, "Мистерията на българските гласове" и Кристо.

Триумфът на "Евровизия" отвори по-големия разговор – за мястото на България в европейското въображение. От темите за бедност, политическа нестабилност и корупция фокусът се обърна към разказ за култура, музика, история, талант.

Как вестник "Билд" представи България през 20 интересни факта:

1. България има най-старото име на държава в Европа. Страната се нарича така без прекъсване от 679 г. сл.Хр. – никоя друга държава на континента не може да се похвали с подобно нещо.

2. Столицата София, с около 1,2 млн. жители, е по-стара от Рим. За най-стария непрекъснато обитаван град в Европа, от около 7000 години, се счита вторият по големина български град Пловдив. Рим, "само" на 2750 години, изглежда в сравнение с него като новопостроен квартал.

3. Във Варна, на брега на Черно море, се намира най-старото златно съкровище в света.

4. Кирилицата произхожда от България. С присъединяването на страната към ЕС на 1 януари 2007 г. кирилицата стана третата официална азбука на Европейския съюз – след латиницата и гръцката азбука.

5. България, с около 6,5 млн. жители, е най-бедната страна в ЕС: икономическата мощ на страната възлиза на около 60% от средната стойност за ЕС.

6. Въпреки това България е страна от еврозоната – тя въведе европейската единна валута едва в началото на годината.

7. От ESC във Виена победителката DARA би могла да се прибере у дома с кораб: България, както и Виена и Будапеща, се намира на брега на река Дунав. Реката образува 450-километрова граница с Румъния.

8. В България клатенето на глава означава "да", а кимането – "не". Тази културна особеност постоянно предизвиква забавни обърквания сред посетителите.

9. Смята се, че киселото мляко произхожда от България. Най-важната съставка за него е Lactobacillus Bulgaricus.

10. Вино се отглежда по тези земи от 3000 години – това прави България един от най-старите лозарски райони на земята.

11. В някои български села хората доживяват до възраст над 100 години – и пият ежедневно плодова ракия.

12. Най-важният кухненски уред в България е т.нар. "чушкопек" за печене на чушки или патладжани. Те се мариноват в края на лятото за есента и зимата. Чушкопекът, изобретен през 1974 г. по време на комунизма, е популярен в България и до днес.

13. В музикално отношение България има да предложи много повече от "Bangaranga", песента, спечелила "Евровизия". Благодарение на "Мистерията на българските гласове" женският хор на Българската телевизия печели "Грами" през 1989 г.

14. Дори извънземните слушат българска музика: през 1977 г. на Златната плоча на "Вояджър" българска народна музика е изпратена в Космоса заедно със записи на Бах и Моцарт.

15. И обгърнатият с платна Райхстаг през 1995 г. е дело на българин: пълното име на художника Кристо е Кристо Владимиров Явашев. Той почина през 2020 г. в Ню Йорк.

16. В българската митология драконите не са само огнедишащи чудовища. Има и добри дракони, които се смесват с хората под човешка форма, за да се влюбят и да контролират времето.

17. През Втората световна война, въпреки че България официално е съюзничка на нацистка Германия, страната спасява по-голямата част от своите 50 000 евреи от депортиране чрез гражданско неподчинение. Българите се противопоставят с масови протести на политиците, които искат да се поддадат на германския натиск. Изключение са около 12 000 евреи от окупираните територии в Тракия и Македония, които са предадени.

18. Първият компютър? Българин. Джон Атанасов, американски учен от български произход, заедно с Клифърд Бери построява между 1937 и 1942 г. първия цифров електронен компютър в света.

19. Незабравим спортен момент за страната е победата с 2:1 в четвъртфинала на Световното първенство през 1994 г. срещу тогавашния световен шампион Германия. Головете за България отбелязват Христо Стоичков и Йордан Лечков, а за Германия – Лотар Матеус от дузпа.

DARA спечели музикален конкурс, но победата ѝ отвори неочакван културен прозорец, обобщава offnews.bg. През него България се вижда едновременно древна и млада, бедна и талантлива, периферна и централна, малка по население и огромна на културни пластове.