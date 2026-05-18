Еуфорията „Bangaranga“: Песента завладя училището на DARA във Варна

Училищните звънци в много училища от днес вече звънят с "Бангаранга". Еуфорията дълго време няма да пусне учениците и доказателство за това е подготовката на възпитаниците на музикалното училище във Варна, които не са спали цяла нощ, за да се включат в "Денят започва".

Румяна Петрова, директор на НУИ “Добри Христов”-Варна: ”Бангаранга" не е фонова песен. "Бангаранга" е песен, която ангажира. Не можеш да останеш безучастен, когато я слушаш и не случайно ние сме на първо място. Дара, страхотна си! Обичаме те!”

Ученици споделят:

Християна Гоцева, 7 клас: ”За мен тя е пример защо не трябва да се отказваме от това, което обичаме да правим, защото ако си спомняте преди "Евровизия" тя нямаше никаква подкрепа от публиката и затова тя е един огромен пример и борец.”

Анелия Стефанова, 6 клас: ”Искаме с това сърце да ѝ покажем колко много я обичаме.”