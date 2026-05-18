След триумфа на „Евровизия“: Кои са кукерите, станали запазена марка на „Bangaranga“?

Кукери танцуваха под ритъма на „Bangaranga“ при посрещането на DARA на летище „Васил Левски“. Те създадоха силна емоция и допринесоха за празничната атмосфера на летището.

Петя: "Емоцията беше уникална, незабравима, радвахме се, че имахме честта да я посрещнем по този начин и да я поздравим за това, което постигна тя."

Благой: „Целият град беше във възторг. Когато видяхме Дара да излиза с костюм, подобен на нашия, беше ни много драго. Много се възгордяхме. Трябва да вмъкна, че имаме общи черти. Доколкото разбрахме, в нейната песен се пее за борба с хаоса. Ние също, кукерите, „Старчевата“ в Разлог се нарича нашият обичай. Нашата борба е борба със злото.“









