Евтим Милошев: Българското домакинство на "Евровизия" ще бъде на нивото, на което беше австрийското

Българското домакинство на "Евровизия" ще бъде на нивото, на което беше австрийското, заяви министърът на културата Евтим Милошев в студиото на "Денят започва".

DARA и Евтим Милошев в ефира на БНТ поставиха началото на идеята на младата изпълнителка за създаване на дом на артистите.

DARA: „Имам голяма мечта в България да създадем дом на артистите и да започнем да съществуваме като среда и като общество. Имам тази идея от вече 4 години и искам да помогна да създадем едно пространство. Тези пространства дават шанс на много хора, независимо с какви възможности, да се развиват.“

Евтим Милошев, министър на културата: „Когато DARA е патрон на една такава инициатива, тя има много добро начало и старт. Това е вдъхновение за цялата нация.“

Евтим Милошев - министър на културата: "Тази седмица Министерският съвет ще създаде организация за домакинството на България за "Евровизия". Имам вътрешна увереност, че България ще се справи изключително добре. Говорим за организацията на самия песенен конкурс – избор на място, сигурност, логистика, маркетинг и реклама. Българското домакинство на "Евровизия" ще бъде на нивото, на което беше австрийското."

Евтим Милошев - министър на културата: "България от зрител се превръща в сцена. Това е авторитетна платформа с 70-годишна традиция, която е прекрасна възможност за видимост на България, на българската култура и на българския талант на европейската и световната сцена."

Милошев коментира заявките на Пловдив, Варна и Бургас да бъдат домакини на конкурса догодина:

Евтим Милошев - министър на културата: „Безспорно столицата и възможностите, които град София предоставя, са водещи. Но това, което се случи вчера – трите големи града, които авторитетно и амбициозно заявиха интерес, говорим за Бургас, Пловдив и Варна – това е хубав знак. Смятам, че най-разумното е, както във всеки такъв процес, да се разгледат всички възможности, да се обмислят внимателно и тогава да се вземе окончателното решение.“

Евтим Милошев - министър на културата: "Цялата организация преминава през Българската национална телевизия, която е домакин. Ангажиментът на държавата е да създаде организация и да има много ясно разпределени отговорности между държавните институции и ангажираните структури."

