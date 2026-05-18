DARA донесе кристалния микрофон от "Евровизия 2026" в България - посрещнаха я стотици фенове и приятели

Евтим Милошев: Българското домакинство на "Евровизия" ще бъде на нивото, на което беше австрийското

Чете се за: 03:17 мин.
DARA и министърът на културата поставиха началото на идеята на младата изпълнителка за създаване на дом на артистите

Българското домакинство на "Евровизия" ще бъде на нивото, на което беше австрийското, заяви министърът на културата Евтим Милошев в студиото на "Денят започва".

DARA и Евтим Милошев в ефира на БНТ поставиха началото на идеята на младата изпълнителка за създаване на дом на артистите.

DARA: „Имам голяма мечта в България да създадем дом на артистите и да започнем да съществуваме като среда и като общество. Имам тази идея от вече 4 години и искам да помогна да създадем едно пространство. Тези пространства дават шанс на много хора, независимо с какви възможности, да се развиват.“

Евтим Милошев, министър на културата: „Когато DARA е патрон на една такава инициатива, тя има много добро начало и старт. Това е вдъхновение за цялата нация.“

Евтим Милошев - министър на културата: "Тази седмица Министерският съвет ще създаде организация за домакинството на България за "Евровизия". Имам вътрешна увереност, че България ще се справи изключително добре. Говорим за организацията на самия песенен конкурс – избор на място, сигурност, логистика, маркетинг и реклама. Българското домакинство на "Евровизия" ще бъде на нивото, на което беше австрийското."

Евтим Милошев - министър на културата: "България от зрител се превръща в сцена. Това е авторитетна платформа с 70-годишна традиция, която е прекрасна възможност за видимост на България, на българската култура и на българския талант на европейската и световната сцена."

Милошев коментира заявките на Пловдив, Варна и Бургас да бъдат домакини на конкурса догодина:

Евтим Милошев - министър на културата: „Безспорно столицата и възможностите, които град София предоставя, са водещи. Но това, което се случи вчера – трите големи града, които авторитетно и амбициозно заявиха интерес, говорим за Бургас, Пловдив и Варна – това е хубав знак. Смятам, че най-разумното е, както във всеки такъв процес, да се разгледат всички възможности, да се обмислят внимателно и тогава да се вземе окончателното решение.“

Евтим Милошев - министър на културата: "Цялата организация преминава през Българската национална телевизия, която е домакин. Ангажиментът на държавата е да създаде организация и да има много ясно разпределени отговорности между държавните институции и ангажираните структури."

#DARA #"Евровизия 2026" #Евтим Милошев #БНТ

