ИЗВЪНРЕДНО
DARA донесе кристалния микрофон от "Евровизия 2026" в България - посрещнаха я стотици фенове и приятели

Президентът Илияна Йотова посети завод край Баку, изграден с изцяло българска инвестиция

президентът илияна йотова посети завод баку изграден изцяло българска инвестиция
Снимка: Президентство на Република България
Президентът Илияна Йотова посети изцяло изграден с българска инвестиция завод в индустриалната свободна икономическа зона на град Сумгаит, на 25 км от азербайджанската столица Баку, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. Заводът за утилизация на отработени индустриални и моторни масла и производство на базови масла от първа и втора група е единственият доведен до реализация индустриален проект, одобрен от азербайджанския президент Илхам Алиев при посещението му в България през 2023 г. Това е и първата инвестиция от такъв мащаб в тази сфера в Азербайджан.

Проектът на българска компания, чиято дейност е в областта на екологичното строителство, проектирането и управлението на проекти, е на етап предпускови изпитания. Определен е като стратегически от президента Илхам Алиев и се оценява като високотехнологичен и напълно съответстващ на изискванията на проведената в Баку през 2024 г. Конференция на ООН за климата.

Държавният глава Илияна Йотова е в азербайджанската столица за участие в Срещата на върха в рамките на 13-ата сесия на Световния градски форум. Платформата е създадена през 2001 г. от Организацията на обединените нации като отговор на ускорената урбанизация и нейното въздействие върху общностите, градовете, икономиките, климатичните промени и публичните политики. Форумът, който се провежда на всеки две години в различни държави, се утвърди като най-значимото световно събитие в областта на градското развитие. По инициатива на Азербайджан за първи път ще се проведе и Среща на върха с участието на държавни и правителствени ръководители.

В делегацията на президента е и кметът на Велико Търново и председател на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България Даниел Панов. В Световния градски форум, който продължава до 22 май, ще участват и представители на местната власт от различни части на страната.

снимки: Президентство на Република България

Президентът Илияна Йотова ще участва днес в Срещата на върха на Световния градски форум в Баку. Темата на събитието е "Жилищно осигуряване на света: Безопасни и устойчиви градове и общности". Днес е вторият ден от посещението на Йотова в Азербайджан, по покана на президента на страната Илхам Алиев за участие в Срещата на върха в рамките на 13-ата сесия на Световния градски форум. През първия ден държавният глава на България се срещна с колегата си от Азербайджан. Двамата разговаряха за разширяването на сътрудничеството в енергийната сфера между двете страни.

