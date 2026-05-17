Задълбочаване на енергийното сътрудничество между България и Азербайджан обсъди Илияна Йотова с Илхам Алиев в Баку

Президентът Илияна Йотова и азербайджанският ѝ колега Илхам Алиев са обсъдили разширяването на сътрудничеството между двете страни в енергийната сфера.

Държавният глава е в Баку за участие в 13-ата сесия на Световния градски форум.

Пред Алиев, Йотова е отбелязала, че амбицията на България е да увеличи количествата на доставки на газ от Азербайджан за Европа през нашата страна през газовата връзка с Гърция. Обсъден е и потенциалът на втори енергиен коридор за пренос на зелена енергия по суша между Азербайджан, Грузия, Турция и България.