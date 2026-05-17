БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
DARA превърна летище "Васил Левски" в сцена:...
Чете се за: 03:30 мин.
Водни салюти, стотици фенове и приятели посрещат DARA на...
Чете се за: 00:50 мин.
НА ЖИВО: България посреща DARA, БНТ със специално студио...
Чете се за: 01:02 мин.
DARA накара България да плаче от радост, а Европа - да си...
Чете се за: 04:05 мин.
Неясни остават мотивите на мъжа, помел с колата си...
Чете се за: 04:15 мин.
Близо 1 млн. зрители гледаха финала на "Евровизия...
Чете се за: 01:00 мин.
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...
Чете се за: 12:15 мин.
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA...
Чете се за: 04:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
DARA донесе кристалния микрофон от "Евровизия 2026" в България - посрещнаха я стотици фенове и приятели
В развитие

DARA НА "ЕВРОВИЗИЯ 2026"

DARA превърна летище "Васил Левски" в сцена: Мечтайте смело, работете и вашият труд ще се отплати

Ирина Цонева от Ирина Цонева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:30 мин.
Запази
dara превърна летище васил левски сцена мечтайте смело работете вашият труд отплати
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Слушай новината

Вярвайте, че вие може да постигнете всичко, мечтайте смело, работете и вашият труд ще се отплати. Това каза DARA на първата си пресконференция на родна земя след завръщането си от Виена. Снощи талантливата българска певица триумфира в 70-ото издание на конкурса "Евровизия".

Море от фенове с националния трибагреник посрещна DARA на летище "Васил Левски" в София.

DARA: "Bangaranga на всички. Здравейте, много ви обичам, благодаря на всички, че сте тук! Благодаря ви за подкрепата! Току що успяхме да направим нещо много голямо за българската музика и се надявам това за всички да е един урок, че трябва да подкрепяме всички изпълнители и хора, които създават музика и изкуство изобщо в България, защото имаме много талантливи хора, които имат много какво да покажат, но им трябва вашата подкрепа и им трябва вашата любов! За да можем да покорим света! Ние сме изключително талантлив народ, който тепърва ще получава повече и повече внимание! Bangaranga!

Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ

Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: "Целият свят днес говори за България, толкова сме щастливи, че DARA и България спечелиха това състезание, което е със 70-годишна история, а България печели за първи път. Можем! Човек е толкова голям, колкото са големи мечтите му и колкото са големи постиженията му! Браво на DARA, на екипа на БНТ, на всички, които участваха в този голям успех, включително продуцентите, експертите от чужбина - от Гърция, Скандинавието, Румъния. Много благодарим на целия екип и искам да ви кажа, че ни очаква домакинство на "Евровизия" следващата година. Следващата година отбелязваме 20 години от влизането на България в ЕС и имаме домакинство на "Евровизия". Не е ли страхотно? Благодаря на всички, на българите, които се обединиха в чужбина да гласуват за DARA - това е общ успех за България."

Победата означава, че догодина "Евровизия" ще се проведе в България. От Виена победителката призова кмета на София.

DARA: "Кмете, трябва да подготвите за гостите хубав червен килим, голям."

Васил Терзиев, кмет на Столична община: "Нямаме търпение и искаме да благодарим на DARA, че ни създаде работа на нас, като община, на господин Милошев, на Министерски съвет, така че си пожелавам все повече такива амбициозни проекти да има нужда да ги реализираме заедно."

Евтим Милошев министър на културата: "Още тази седмица МС вече има готовност да създаде организация, която да включва всички ведомства и институции, които да бъдат заети с подготовката на песенния конкурс "Евровизия" 2027 в България."

#мечтайте #DARA #пресконференция #евровизия

Водещи новини

DARA превърна летище "Васил Левски" в сцена: Мечтайте смело, работете и вашият труд ще се отплати
DARA превърна летище "Васил Левски" в сцена: Мечтайте...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Водни салюти, стотици фенове и приятели посрещат DARA на летището в София Водни салюти, стотици фенове и приятели посрещат DARA на летището в София
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Близо 1 млн. зрители гледаха финала на "Евровизия 2026" по БНТ 1 Близо 1 млн. зрители гледаха финала на "Евровизия 2026" по БНТ 1
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
След триумфа на DARA: Взрив от поздравления от социалните мрежи След триумфа на DARA: Взрив от поздравления от социалните мрежи
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
DARA с първи думи в България: "Евровизия" е началото на...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Следи от мечка и малко мече са открити по тялото на мъжа, намерен...
Чете се за: 00:35 мин.
Криминално
Проливен дъжд наводни къщи, улици и автомобили в бургаския квартал...
Чете се за: 00:47 мин.
Регионални
Катастрофа затвори пътя между Симитли и Банско и в двете посоки
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ