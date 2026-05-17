DARA превърна летище "Васил Левски" в сцена: Мечтайте смело, работете и вашият труд ще се отплати
Вярвайте, че вие може да постигнете всичко, мечтайте смело, работете и вашият труд ще се отплати. Това каза DARA на първата си пресконференция на родна земя след завръщането си от Виена. Снощи талантливата българска певица триумфира в 70-ото издание на конкурса "Евровизия".
Море от фенове с националния трибагреник посрещна DARA на летище "Васил Левски" в София.
DARA: "Bangaranga на всички. Здравейте, много ви обичам, благодаря на всички, че сте тук! Благодаря ви за подкрепата! Току що успяхме да направим нещо много голямо за българската музика и се надявам това за всички да е един урок, че трябва да подкрепяме всички изпълнители и хора, които създават музика и изкуство изобщо в България, защото имаме много талантливи хора, които имат много какво да покажат, но им трябва вашата подкрепа и им трябва вашата любов! За да можем да покорим света! Ние сме изключително талантлив народ, който тепърва ще получава повече и повече внимание! Bangaranga!
Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: "Целият свят днес говори за България, толкова сме щастливи, че DARA и България спечелиха това състезание, което е със 70-годишна история, а България печели за първи път. Можем! Човек е толкова голям, колкото са големи мечтите му и колкото са големи постиженията му! Браво на DARA, на екипа на БНТ, на всички, които участваха в този голям успех, включително продуцентите, експертите от чужбина - от Гърция, Скандинавието, Румъния. Много благодарим на целия екип и искам да ви кажа, че ни очаква домакинство на "Евровизия" следващата година. Следващата година отбелязваме 20 години от влизането на България в ЕС и имаме домакинство на "Евровизия". Не е ли страхотно? Благодаря на всички, на българите, които се обединиха в чужбина да гласуват за DARA - това е общ успех за България."
Победата означава, че догодина "Евровизия" ще се проведе в България. От Виена победителката призова кмета на София.
DARA: "Кмете, трябва да подготвите за гостите хубав червен килим, голям."
Васил Терзиев, кмет на Столична община: "Нямаме търпение и искаме да благодарим на DARA, че ни създаде работа на нас, като община, на господин Милошев, на Министерски съвет, така че си пожелавам все повече такива амбициозни проекти да има нужда да ги реализираме заедно."
Евтим Милошев министър на културата: "Още тази седмица МС вече има готовност да създаде организация, която да включва всички ведомства и институции, които да бъдат заети с подготовката на песенния конкурс "Евровизия" 2027 в България."