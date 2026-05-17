DARA превърна летище "Васил Левски" в сцена: Мечтайте смело, работете и вашият труд ще се отплати

Вярвайте, че вие може да постигнете всичко, мечтайте смело, работете и вашият труд ще се отплати. Това каза DARA на първата си пресконференция на родна земя след завръщането си от Виена. Снощи талантливата българска певица триумфира в 70-ото издание на конкурса "Евровизия".

Море от фенове с националния трибагреник посрещна DARA на летище "Васил Левски" в София.

DARA: "Bangaranga на всички. Здравейте, много ви обичам, благодаря на всички, че сте тук! Благодаря ви за подкрепата! Току що успяхме да направим нещо много голямо за българската музика и се надявам това за всички да е един урок, че трябва да подкрепяме всички изпълнители и хора, които създават музика и изкуство изобщо в България, защото имаме много талантливи хора, които имат много какво да покажат, но им трябва вашата подкрепа и им трябва вашата любов! За да можем да покорим света! Ние сме изключително талантлив народ, който тепърва ще получава повече и повече внимание! Bangaranga!

Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: "Целият свят днес говори за България, толкова сме щастливи, че DARA и България спечелиха това състезание, което е със 70-годишна история, а България печели за първи път. Можем! Човек е толкова голям, колкото са големи мечтите му и колкото са големи постиженията му! Браво на DARA, на екипа на БНТ, на всички, които участваха в този голям успех, включително продуцентите, експертите от чужбина - от Гърция, Скандинавието, Румъния. Много благодарим на целия екип и искам да ви кажа, че ни очаква домакинство на "Евровизия" следващата година. Следващата година отбелязваме 20 години от влизането на България в ЕС и имаме домакинство на "Евровизия". Не е ли страхотно? Благодаря на всички, на българите, които се обединиха в чужбина да гласуват за DARA - това е общ успех за България."

Победата означава, че догодина "Евровизия" ще се проведе в България. От Виена победителката призова кмета на София.