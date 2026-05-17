DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...
Чете се за: 12:15 мин.
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA...
Чете се за: 04:50 мин.

ИЗВЪНРЕДНО
Невероятен успех: DARA е големият победител в 70-ото издание на "Евровизия"
В развитие

DARA НА "ЕВРОВИЗИЯ 2026"

DARA накара България да плаче от радост, а Европа - да си припява "Bangaranga"

Джанан Дурал
Чете се за: 03:20 мин.
С 516 точки нашето момиче триумфира на "Евровизия" и донесе на страната ни дълго чаканата победа

dara взриви сцената евровизия 2026 bangaranga снимки
DARA накара цяла Европа да си припява "Bangaranga", а с наближаването на снощния финал, букмейкърите ѝ отреждаха все по-високо място в класирането. Със започването на обявяването на точките тази нощ, победата изглеждаше все по-сигурна, а битката между България и Израел роди спиращи дъха финални моменти.

Моментът, в който DARA накара цяла България да заплаче от радост и плени сърцата на европейците. С 516 точки нашето момиче триумфира на "Евровизия" и донесе на страната ни дълго чаканата победа.

Обичам те!
Знаех, че ще спечелиш!
Това ти принадлежи!

В емоционален момент миналогодишният победител Джей Джей от Австрия награди DARA, която трудно сдържаше сълзите си.

DARA, победител на "Евровизия" 2026: "Бях фокусирана върху феновете си, върхо работата си. Давам цялото си сърце на сцената - това е моят начин. Това е нещото, което обичам да правя още от 5-годишна. Днес целият труд, който съм положила през годините, се отплати. Още не мога да повярвам какво се случи. В шок съм - това е първа победа за България на Евровизия и нямам търпение да ви посрещнем в София догодина."

Месеци неуморен труд, ежедневни репетиции, екип от световно доказани експерти, завладяващото звучене на "Bangaranga" и най-вече - неоспоримите талант и харизма на DARA - формулата на успеха.

Безкомпромисно и с много енергия - така прозвуча българската песен в нощта на финала.

DARA спечели категорично вота на журито с 204 точки и беше водач през почти цялото време. Почти нямаше държава, която да не е поставила България в своите челни места, а заветните 12 точки валяха едни след други.

Още с излизането си Bangaranga стана хит - припяваха си я хора по цял свят, видеата с първи реакции за българската песен бяха десетки, а букмейкърите издигаха България все по-високо в прогнозите си. Най-важна беше любовта на публиката - DARA успя да завладее умовете и сърцата на фенове далеч отвъд пределите на Европа и закономерно спечели по категоричен начин зрителския вот с 302 точки.

10 години на сцена и огромна отдаденост направиха възможно 27-годишната Дарина Йотова от Варна днес да бъде DARA, чиито талант вече не е тайна за никого по света.

