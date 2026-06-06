Йордан Терзийски: „Продължаваме Промяната“ работи за разумен бюджет

Народният представител от „Продължаваме Промяната“ Йордан Терзийски заяви в студиото на „Говори сега“, че партията е удовлетворена от разпределението на парламентарните комисии, тъй като това ще позволи на Народното събрание да заработи по-ефективно и да придвижва законодателството по експертен път.

Йордан Терзийски, „Продължаваме Промяната“: „Първо сме доволни, че вече имаме работещи комисии, защото това са парламентарните органи, които могат да задвижат законодателството в експертна среда. Видяхме парадокс Законът за водите да бъде разглеждан от временната бюджетна комисия. Надявам се подобни изключения вече да останат в миналото и парламентарните комисии да започнат да работят нормално.“

По думите му поетото от ПП председателство на Комисията по труда, демографската и социалната политика е ключово за изпълнението на ангажиментите към избирателите.

Йордан Терзийски, „Продължаваме Промяната“: „Това е инструментът, чрез който можем да контролираме и да реализираме нашите политики. Имаме ясни приоритети, насочени както към пенсионерите, така и към младите семейства. Именно затова тази комисия беше важна за нас.“

Терзийски бе категоричен, че формацията няма да подкрепи промени в данъчната система и увеличаване на данъците въпреки препоръките на международни институции.

Йордан Терзийски, „Продължаваме Промяната“: „Винаги сме били на позицията, че данъците не трябва да се пипат и не трябва да се увеличават. Има много други стъпки, които могат да се предприемат, за оптимизиране на държавните финанси. Първата е да има разумен бюджет, който да адресира реалните проблеми и да помогне за излизането от процедурата по свръхдефицит.“

По темата за цените на хранителните стоки Терзийски посочи, че според него намаленията и промоциите не са резултат от правителствени действия.

Йордан Терзийски, „Продължаваме Промяната“: „Не сме видели реални законодателни мерки, които да водят до този ефект. Ако искате да разберете защо веригите правят подобни промоции, трябва да попитате самите тях. Със сигурност това не се дължи на мерките на правителството, защото такива на практика няма.“

Като член на парламентарната регионална комисия Терзийски заяви, че подкрепя всички механизми за изясняване на казуси като този с незаконното строителство край местността Баба Алино.

Йордан Терзийски, „Продължаваме Промяната“: „Винаги сме били за максимална прозрачност. Парламентарните комисии са инструмент, чрез който можем да стигнем до истината по конкретни случаи. Не ги делим на удобни и неудобни. Ако има въпроси, те трябва да бъдат изяснени публично.“

Терзийски коментира и скандалите около незаконното строителство по Черноморието.

Йордан Терзийски, „Продължаваме Промяната“: „Има дълъг период, в който държавата не само не е предприемала действия, а по-скоро е съдействала подобни процеси да се случват. Имало е бездействие от страна на институциите и това трябва ясно да бъде посочено.“

В заключение Йордан Терзийски подчерта, че „Продължаваме За ромяната“ ще подкрепя всяко решение, което е в интерес на обществото.

„Ще бъдем конструктивна опозиция. Всичко, което е в полза на българските граждани и съответства на нашите принципи, ще получи подкрепа от нас. България има нужда от работещи решения, а не от политически конфликти заради самите конфликти“, заяви той.

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